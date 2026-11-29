রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিক, এল ক্লাসিকোয় হেরে যাওয়া বার্সেলোনা এখন ৬ পয়েন্টে এগিয়ে
দেপোর্তিভো ১ : ৫ বার্সেলোনা
বার্সেলোনার অক্টোবর শেষ হয়েছিল এল ক্লাসিকোয় রিয়াল মাদ্রিদের কাছে ২–১ গোলে হেরে। সেই দলই এবার নভেম্বর শেষ করল লিগ পয়েন্ট তালিকায় রিয়ালকে ছয় পয়েন্ট পেছনে ফেলে।
আজ লা লিগার ১৪তম রাউন্ডে দেপোর্তিভো লা করুনিয়াকে তাদেরই মাঠে ৫–১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বার্সেলোনা। হ্যাটট্রিক করেছেন রাফিনিয়া। অন্য দুটি গোল লামিনে ইয়ামাল ও দানি ওলমো।
এ নিয়ে নভেম্বর মাসে খেলা ৬ ম্যাচেই জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল হান্সি ফ্লিকের দল।
দেপোর্তিভোর মাঠে বার্সেলোনা প্রথম গোল পেয়ে যায় দ্বিতীয় মিনিটেই, করেন ইয়ামাল। তবে নবম মিনিটেই সেটি শোধ করে দেন দেপোর্তিভোর পিয়েরে–এমিরিক অবামেয়াং।
ম্যাচে স্বাগতিকদের ভালো সময় কেটেছে ওই পর্যন্তই। ২০তম মিনিটে ওলমোর গোলে ২–১ ব্যবধানে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বাকি সময়টা শুধুই রাফিনিয়ার।
ব্রাজিলিয়ান এই ফরোয়ার্ডের তিনটি গোলই দ্বিতীয়ার্ধে। ৫০ ও ৮৩ মিনিটের পর হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে।
লা লিগা পয়েন্ট তালিকায় ১৪ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা, ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় রিয়াল মাদ্রিদ। সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আতলেতিকো মাদ্রিদ।
বার্সেলোনার পরের ম্যাচ ২ ডিসেম্বর আতলেতিকোরই বিপক্ষে।