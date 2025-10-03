পাঁচ মিনিটে টানা তিন পেনাল্টি সেভ—ইউরোপা লিগে অবিশ্বাস্য রাত
ইউরোপা লিগে গতকাল রাতে লিগ পর্বে ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমাকে ১–০ গোলে হারিয়েছে ফরাসি ক্লাব লিল। ম্যাচের শেষ দিকে অবিশ্বাস্য ব্যর্থতায় টানা তিনটি পেনাল্টি পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয় রোমা।
ম্যাচের ৬ মিনিটে আইসল্যান্ডের অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হাকন হারাল্ডসনের গোলে এগিয়ে যায় লিল। ৮০ মিনিটে লিলের ডিফেন্ডার আইসা মান্দি নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করলে পেনাল্টি পায় রোমা। এরপরই ঘটে অবিশ্বাস্য ঘটনা।
পেনাল্টি নেওয়ার জন্য ডাক পড়ে ইউক্রেনের ২৮ বছর বয়সী স্ট্রাইকার আর্তেম দোভবিকের। লিলের তুর্কি গোলকিপার বেরকে ওজেরও প্রস্তুত ছিলেন। দোভবিকের মনোযোগ নষ্ট করতে শটটি নেওয়ার আগে পোস্ট ছেড়ে একটু এগিয়ে আসেন ওজের। লাফ দিয়ে পোস্টও কয়েকবার স্পর্শ করেন তিনি।
দোভবিক তাঁর বাঁ দিকে শট নিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা ঠেকান ওজের। লিল ডিফেন্ডার রোমেইন পেরাউদ দৌড়ে গিয়ে বল ‘ক্লিয়ার’ করেন যেন দোভবিক ফিরতি শটে গোল না করতে পারেন। অলিম্পিকো স্টেডিয়ামে আনন্দে ফেটে পড়েন লিল–সমর্থকেরা।
কিন্তু রেফারি এরিক লামব্রেখটস ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে জানিয়ে দেন, পেনাল্টি শটটি আবার নিতে হবে। কারণ, দোভবিক শট নেওয়ার আগেই নিয়ম ভেঙে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন পেরাউদ এবং ফিরতি বলে ইউক্রেনের তারকার গোল করার সুযোগও তিনি নষ্ট করেন।
দোভবিক দ্বিতীয় পেনাল্টি শটটিও একই কায়দায় নেন। ওজেরের বাঁ দিকে প্রথম শটের প্রায় ‘কার্বন কপি’ ছিল তাঁর দ্বিতীয় শটটি। ওজের এবারও বাঁ দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শটটি রুখে দেন। তবে এবার ভুল করেন বসেন লিলের এই গোলকিপার। পেনাল্টি শটটি নেওয়ার আগে গোললাইন ছেড়ে একটু সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। এ কারণে রেফারি তৃতীয়বারের মতো পেনাল্টি শট নেওয়ার নির্দেশ দেন।
দোভবিক এরপর আর নিজের ওপর আস্থা রাখেননি। পেনাল্টি নেওয়ার দায়িত্বটা তিনি রোমার অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার মাতিয়াস সৌলের কাঁধে তুলে দেন। আর্জেন্টাইন এই ফুটবলার ওজেরের ডান দিকে শট নিলেও গোল করতে পারেননি। ওজের এ যাত্রায়ও দারুণ দক্ষতায় শটটি রুখে দেন। গ্যালারিতে নীরবতা নেমে আসে স্বাগতিক রোমা–সমর্থকদের মধ্যে।
ইএসপিএন জানিয়েছে, তখন ম্যাচের ৮৫ মিনিট এবং দোভবিক প্রথম পেনাল্টি শট নেওয়ার প্রায় চার মিনিট পর তৃতীয় সেভটি করেন ওজের।
জয়ের পর লিল মিডফিল্ডার নাবিল বেনতালেব বলেন, ‘পেনাল্টিগুলো? যেন শেষ হচ্ছিল না! বেরকে (ওজের) তিনটি অবিশ্বাস্য সেভ করেছে। আমরা ওর কাছে কৃতজ্ঞ।’
দুই দলের কোচই জানিয়েছেন, এমন দৃশ্য তাঁরা আগে কখনো দেখেননি। লিল কোচ ব্রুনো জেনেসিও জয়ের পর বলেন, ‘শেষটা ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর। একই ম্যাচে তিনটি পেনাল্টি সেভ আমি জীবনে দেখিনি।’ রোমা কোচ জিয়ান পিয়েরো গাসপেরিনি স্কাই ইতালিকে বলেন, ‘এক ম্যাচে তিনটা পেনাল্টি মিস কখনো দেখিনি। খুব দ্রুতই ১–০ গোলে পিছিয়ে যাই আমরা। এরপর লিল তাদের মতো করে খেলতে থাকে। খেলোয়াড়েরা জেতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কিছু সুযোগও পেয়েছি, কিন্তু কাজে লাগাতে পারিনি।’
আগামী রোববার ফ্রেঞ্চ লিগ আঁ–তে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজির বিপক্ষে খেলবে লিল।