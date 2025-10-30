ফুটবল

ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল

তৃতীয়বারের আয়োজনে প্রথম দুবারকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫–এর পরিচালনা কমিটির সঙ্গে প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমানপ্রথম আলো

আবারও ফুটবলের উন্মাদনায় মুখর হতে যাচ্ছে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। তৃতীয়বারের মতো শুরু হচ্ছে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। নকআউট পদ্ধতির টুর্নামেন্টে ঢাকার ২৪টি, চট্টগ্রামের ১০টি এবং রাজশাহী ও খুলনার ৪টি করে মোট ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল অংশ নেবে।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে চট্টগ্রাম অঞ্চলের খেলা দিয়ে মাঠে গড়াবে টুর্নামেন্ট। এরপর রাজশাহী, খুলনা ও ঢাকার আঞ্চলিক পর্ব শেষে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় হবে চূড়ান্ত পর্ব, যেখানে খেলবে আঞ্চলিক পর্বের সেরা আট দল।

আজ কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ের সভাকক্ষে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় এবারের টুর্নামেন্ট সফলভাবে আয়োজনে নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। সভার শুরুতে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান।

গত দুবারের চেয়ে আরও সুন্দর ও সফলভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে আশাবাদ ব্যক্ত করে টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু বলেন, ‘টুর্নামেন্টটি এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিপুল সাড়া ফেলেছে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এবার টুর্নামেন্টটি আরও সুন্দরভাবে আয়োজন করা হবে।’

প্রথম আলো কার্যালয়ে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির প্রথম বৈঠক
প্রথম আলো

প্রথম আলোর প্রধান ক্রীড়া সম্পাদক উৎপল শুভ্রর সঞ্চালনায় টুর্নামেন্টের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সদস্য ও টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি, জাতীয় দলের সাবেক তারকা ফুটবলার ও কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক, জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আলফাজ আহমেদ, বিপ্লব ভট্টাচার্য ও জাহিদ হাসান এমিলি, পাক্ষিক ক্রীড়াজগত–এর সম্পাদক দুলাল মাহমুদ, ক্রীড়া লেখক ইকরামউজ্জমান, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) হেড অব রেফারিজ ও সাবেক ফিফা রেফারি আজাদ রহমান, দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (সাফ) সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক হেলাল এবং প্রথম আলোর ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন, যুব কার্যক্রম ও ইভেন্টসের প্রধান সমন্বয়ক মুনির হাসান।

টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ও পৃষ্ঠপোষক ইস্পাহানি গ্রুপের বিপণন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক ওমর হান্নান সবার সহযোগিতায় টুর্নামেন্টের সফলতা কামনা করেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ইস্পাহানি গ্রুপের উপমহাব্যবস্থাপক এইচ এম ফজলে রাব্বি।

টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সভায় প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান (মাঝে), পাশে টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক ইমতিয়াজ সুলতান জনি (বাঁয়ে) ও টুর্নামেন্ট কমিটির প্রধান জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আশরাফউদ্দিন আহমেদ চুন্নু (ডানে)
প্রথম আলো

সভায় উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ও প্রথম আলোর ক্রীড়া বিভাগের বিশেষ প্রতিনিধি মাসুদ আলম, প্রথম আলোর ক্রীড়া সম্পাদক তারেক মাহমুদ, প্রথম আলোর হেড অব কালচারাল প্রোগ্রাম কবির বকুল। ব্যক্তিগত ব্যস্ততায় উপস্থিত থাকতে পারেননি টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য ও জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক মামুনুল ইসলাম।

প্রথম আলোর আয়োজনে এবং ইস্পাহানি গ্রুপের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০২৩ সালে প্রথমবার অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টে ঢাকার ২১টি, চট্টগ্রামের ৮টি, কুমিল্লার ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ৩২টি দল অংশ নেয়। গত বছর দ্বিতীয়বারের টুর্নামেন্টে ঢাকার ২৪টি, চট্টগ্রামের ১০টি এবং খুলনা ও রাজশাহীর ৪টি করে মোট ৪২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল অংশ নিয়েছিল। আয়োজনটির প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।

