নাটকীয়তা শেষে লিভারপুলে ইসাক

নাটকীয়তা শেষে লিভারপুলে ইসাক
নাটকীয়তা না হলে দলবদল জমে নাকি? দলবদল মানেই তো উত্তাপ, উৎকণ্ঠা ও টানাটান উত্তেজনা। তেমনই এক নাটকীয়তা এবারের দলবদলে হয়ে গেল নিউক্যাসলের সুইডিশ স্ট্রাইকার আলেক্সান্ডার ইসাককে নিয়ে। তবে সব নাটকীয়তার পর শেষ খবর হচ্ছে ইসাককে কেনার ব্যাপারে নিউক্যাসলের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছে লিভারপুল। এ জন্য অ্যানফিল্ডের ক্লাবটির খরচ হবে ১২ কোটি ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড, যা ইংল্যান্ডের কোনো ক্লাবের জন্য রেকর্ড।
প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি খরচ করে কেনা ফুটবলার ময়েজেস কাইসেদো। ব্রাইটন থেকে তাঁকে কিনতে চেলসির খরচ হয়েছিল ১১ কোটি ৫০ লাখ ডলার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, আজ সোমবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর ৬ বছরের জন্য লিভারপুলের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করবেন ইসাক।
গত মৌসুম শেষে দলবদলের শুরু থেকেই ইসাককে ঘিরে জমে ওঠে নাটক। ১৫ জুলাই সূত্রের খবর দিয়ে সংবাদমাধ্যম ইএসপিএন জানায়, ইসাককে দলে টানার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে লিভারপুল। স্ট্রাইকার হিসেবে আর্নে স্লটের প্রথম পছন্দ তিনিই।
তবে নিউক্যাসল নির্ভরযোগ্য এই খেলোয়াড়কে ছাড়ার ব্যাপারে আগ্রহী নয় বলেও জানায় সংবাদমাধ্যমটি। চার দিন পর অর্থাৎ ১৯ জুলাই জানা যায়, সেল্টিকের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দলে রাখা হয়নি ইসাককে। পরে নিউক্যাসল কোচ এডি হাউ জানান, দলবদলসংক্রান্ত গুঞ্জনের কারণেই সরিয়ে রাখা হয়েছে ইসাককে। যদিও তিনি আশাবাদী ছিলেন যে ইসাক নিউক্যাসলেই থাকবেন।
ইসাকের লিভারপুলে যাওয়ার গুঞ্জনের মধ্যেই ২২ জুলাই খবর আসে সৌদি ক্লাব আল হিলাল ইসাককে দলে ভেড়াতে চায়। যদিও সেই আলাপ খুব বেশি ডালপালা মেলেনি। ২৪ জুলাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় জাপানে প্রাক্ মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচের স্কোয়াড থেকে ইসাক ছিটকে গেলে। যদিও ক্লাব থেকে বলা হয়, চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি তাঁকে। এরপর ৩১ জুলাইয়ের খবর ছিল, ইসাক নিউক্যাসল থেকে আলাদা হয়ে অনুশীলন করছেন। সুইডিশ এই তারকাকে অনুশীলন করার সুযোগ করে দিয়েছে তাঁর পুরোনো ক্লাব রিয়াল সোসিয়েদাদ।
আগস্টের এক তারিখ আসে ইসাককে ঘিরে সবচেয়ে বড় খবর। নিউক্যাসল ইসাকের জন্য লিভারপুলের দেওয়া ১১ কোটি পাউন্ডের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। ইএসপিএনের সূত্র অনুযায়ী, ইসাকের জন্য নিউক্যাসল ১৫ কোটি পাউন্ড দাবি করে।
পাশাপাশি এটাও জানা যায় যে লিভারপুল এই স্ট্রাইকারের জন্য দ্বিতীয় কোনো প্রস্তাব দেওয়ার কথা ভাবছেও না। ফলে অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায় ইসাকের ভবিষ্যৎ। এরপর ৪ আগস্ট ইসাক নিউক্যাসলের অনুশীলনে ফিরে আসেন। তবে তাঁকে সতীর্থদের থেকে আলাদা হয়ে অনুশীলন করার কথা বলা হয়।
সবার চোখ ছিল ১৬ আগস্ট অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে নিউক্যাসলের প্রথম লিগ ম্যাচে ইসাককে রাখা হয় কি না সেদিকে। তবে এডি হাউ ইসাককে বাদ দিয়েই দল সাজান। ইসাক অনুপস্থিত ছিলেন পিএফএর বর্ষেসেরা পুরস্কারের অনুষ্ঠানেও। যেখানে তিনি বর্ষসেরা দলের একজন সদস্য ছিলেন। সেদিনই প্রথম নিজের নীরবতা ভাঙেন ইসাক। ইনস্টাগ্রামে তিনি জানান, ক্লাব তাঁকে দেওয়া প্রতশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। ফলে ক্লাবের প্রতি তাঁর কোনো আস্থা নেই।
এর জবাব দেয় নিউক্যাসল। এক বিবৃতিতে তারা জানায়, ‘আমরা স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি যে ইসাক এখনো চুক্তির অধীনে আছেন এবং কোনো ক্লাব কর্মকর্তা কখনো প্রতিশ্রুতি দেননি যে ইসাক এই গ্রীষ্মে নিউক্যাসল ইউনাইটেড ছাড়তে পারবেন।’ এ সময় ইসাককে ফিরতে চাইলে তাঁকে দলে স্বাগত জানানোর কথাও বলা হয়। ইসাককে অবশ্য লিভারপুলের বিপক্ষে দলের দ্বিতীয় ম্যাচেও স্কোয়াডের বাইরে রাখা হয়। ‘ইসাক ডার্বি’ হিসেবে পরিচিতি পাওয়া সেই ম্যাচে নিউক্যাসল হারে ৩–২ গোলে।
এই উত্তেজনার মধ্যেই গত ৩০ আগস্ট স্ট্রাইকার নিক ওয়োল্টেমেডকে স্টুটগার্ট থেকে নিয়ে আসে নিউক্যাসল। ওয়োল্টেমেডের চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরই মূলত ইসাকের জন্য খুলতে থাকে লিভারপুলের দরজা।
এর মধ্যে গতকাল থেকে খবর আসতে থাকে ইসাকের ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছে লিভারপুল ও নিউক্যাসল। যে খবর আজ নিশ্চিত করেছে বিবিসি ও ইএসপিএনসহ একাধিক সংবাদমাধ্যম। সবকিছুই চূড়ান্ত, এখন অপেক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার।