হাঁটুতে আবারও চোট, কারভাহাল এ বছর খেলতে পারবেন তো?
গত বছর অক্টোবর থেকেই চোটের সঙ্গে লড়তে হচ্ছে দানি কারভাহালকে। চোট কাটিয়ে গত রোববার এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনার বিপক্ষে ২-১ গোলে জয়ের ম্যাচে বদলি হিসেবে ১৯ মিনিট মাঠে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের এই অধিনায়ক। কিন্তু গতকাল কারভাহালকে নিয়ে দুঃসংবাদ জানিয়েছে রিয়াল।
নিজেদের ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে ক্লাবটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘রিয়াল মাদ্রিদের চিকিৎসা বিভাগের পরীক্ষার পর জানা গেছে, আমাদের অধিনায়ক দানি কারভাহালের ডান হাঁটুর জয়েন্টে একটি ঢিলে অংশ রয়েছে। কারভাহালকে এখন আর্থ্রোস্কোপি (হাঁটুর ক্ষুদ্র অস্ত্রোপচার) করাতে হবে।’
অর্থাৎ আবারও অস্ত্রোপচার করাতে হবে কারভাহালকে। তবে অস্ত্রোপচার এবং তারপর সুস্থ হয়ে উঠতে কারভাহালের ঠিক কত দিন লাগতে পারে, তা জানায়নি রিয়াল।
ক্লাবটির সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, প্রায় ১০ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ৩৩ বছর বয়সী এ ডিফেন্ডারকে। বার্তা সংস্থা এএফপিও জানিয়েছে, দুই মাসের বেশি সময় মাঠের বাইরে থাকতে হবে কারভাহালকে।
কারভাহালের ডান হাঁটু আগে থেকেই সমস্যায় জর্জরিত। নতুন এই চোটের অর্থ হলো, ২০২৫ সালে কারভাহালকে রিয়ালের জার্সিতে মাঠে না দেখার সম্ভাবনাই বেশি। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামী ৫ নভেম্বর লিভারপুলের মুখোমুখি হবে রিয়াল। একই প্রতিযোগিতায় আগামী ১০ ডিসেম্বর রিয়ালের মুখোমুখি হতে মাদ্রিদে যাবে ম্যানচেস্টার সিটি। এমন গুরুত্বপূর্ণ দুটি ম্যাচে কারভাহালকে না পাওয়াটা রিয়ালের জন্য বড় দুঃসংবাদই হবে।
শুধু রিয়াল নয়, স্পেনের জন্যও কারভাহালের মাঠের বাইরে ছিটকে পড়া দুশ্চিন্তার বিষয়। নভেম্বরে ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জর্জিয়া ও তুরস্কের মুখোমুখি হবে ‘ই’ গ্রুপে ৪ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা স্পেন। এ দুটি ম্যাচে কারভাহালকে পাবে না স্পেন।
গত বছর অক্টোবরের শুরুতে ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে কারভাহালের ডান হাঁটুর দুটি লিগামেন্ট ও টেন্ডন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর অস্ত্রোপচার করাতে হয় তাঁকে। সে কারণে গত মৌসুমের বড় একটা অংশে তাঁকে মাঠে পায়নি রিয়াল।
ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে পাওয়া সেই চোট থেকে সুস্থ হয়ে গত জুলাইয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল দিয়ে মাঠে ফেরেন কারভাহাল। কিন্তু তার পর থেকেই মাংসপেশির ছোটখাটো চোটের কারণে নিয়মিত মাঠে নামতে পারেননি।