সেই দিয়াজের গোলেই শেষ আটে মরক্কো, প্রতিপক্ষ ক্যামেরুন

ব্রাহিম দিয়াজের একমাত্র গোলে তানজানিয়াকে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মরক্কো। শেষ আটে স্বাগতিক মরক্কোর প্রতিপক্ষ ক্যামেরুন, যারা শেষ ষোলোর অন্য ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়েছে ২-১ গোলে।

ঘরের মাঠ রাবাতে প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের সমর্থন নিয়ে মাঠে নেমেছিল মরক্কো। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়েও তানজানিয়ার চেয়ে ১০১ ধাপ এগিয়ে ছিল মরক্কো; কিন্তু পরিষ্কার ফেবারিট হওয়ার পরও মরক্কোকে বেশ চাপেই থাকতে হয়েছে। গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে এক ঘণ্টার বেশি সময়। শেষ পর্যন্ত ৬৪ মিনিটে আশরাফ হাকিমির সহায়তায় স্বাগতিকদের উদ্ধার করেন ২৬ বছর বয়সী দিয়াজ।

এই টুর্নামেন্টে মরক্কোর হয়ে গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই গোল করেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে খেলা এই উইঙ্গার। গোল করার ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন শেষ ষোলোয়ও। আফকন ইতিহাসে কোনো মরোক্কান টানা চার ম্যাচে গোল করলেন এই প্রথম।
দিয়াজের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পথ ধরে টানা ২৩ ম্যাচে অপরাজিত থাকল মরক্কো। এর আগে তারা সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২০২৩ সালের আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে হেরেছিল।

ম্যাচ শেষে মরক্কোর কোচ ওয়ালিদ রেগরাগুই বলেন, ‘ম্যাচ বিশ্লেষণ করলে এটা সহজে বোঝা যায় যে আমরা আসলে দ্বিতীয়ার্ধেই খেলতে শুরু করেছি। আর নিঃসন্দেহে আমরা জয় পাওয়ার যোগ্য ছিলাম।’

ক্যামেরুনের খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাস
এএফপি

রোববার রাতের অন্য ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে ক্যামেরুন। প্রথমার্ধের শেষ দিকে জুনিয়র তচামাদেউ এবং বিরতির পরপরই ক্রিস্টিয়ান কোফানের গোলে জয়ের পথে এগিয়ে যায় পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা।

লন্ডনে জন্ম নেওয়া স্টোক সিটির ডিফেন্ডার তচামাদেউ গোল করেন ম্যাচের ৩৪তম মিনিটে। ১৮ বছর বয়সী বায়ার লেভারকুসেন ফরোয়ার্ড কোফানে ৪৭ মিনিটে হেডে দ্বিতীয় গোলটি করেন।

৮৮ মিনিটে এভিডেন্স মাকগোপা দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে একটি গোল শোধ করলেও আরও এক গোলের আক্ষেপ নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয় তাদের। ম্যাচ শেষে ক্যামেরুন কোচ ডেভিড পাগু বলেন, ‘এখনই মরক্কোর ম্যাচ নিয়ে ভাবছি না। আজকের জয়টা আগে উপভোগ করতে চাই। আমরা কষ্ট করে জিতেছি, বিশ্রাম দরকার।’

৯ জানুয়ারি শুক্রবার রাতে সেমিফাইনালে যাওয়ার লড়াইয়ে মুখোমুখি হবে মরক্কো ও ক্যামেরুন। এর আগে পরশু রাতে শেষ আটে উঠেছিল মালি ও সেনেগাল, যারা একে অপরের মুখোমুখি হবে ৮ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে।

