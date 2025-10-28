ফিফপ্রোর সেরা একাদশের জন্য নির্বাচিত ২৬ জনে কারা আছেন
একজনের বয়স ৪০ পেরিয়েছে, আরেকজনের ৩৮। কিন্তু ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি—দুজনই এখনো বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের অন্যতম। শীর্ষ ফুটবলে দুজনই নিয়মিত পারফর্ম করছেন এবং ম্যাচের পর ম্যাচে গোল করে চলেছেন। হাজার গোলের খোঁজে থাকা রোনালদো
যেমন কদিন আগেই ছুঁয়েছেন ৯৫০ গোলের মাইলফলক। আর মেসি হয়েছেন মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) সর্বোচ্চ গোলদাতা। ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে প্রথমবারের মতো জিতেছেন এমএলএসের গোল্ডেন বুট।
ধারাবাহিকভাবে ছন্দে থাকার স্বীকৃতিও পেয়েছেন এই দুজন। ২০২৫ সালের পুরুষদের ফিফপ্রো একাদশের জন্য নির্বাচিত ২৬ ফাইনালিস্টের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন তাঁরা।
মেসি-রোনালদো ছাড়া সোমবার প্রকাশিত তালিকায় চ্যাম্পিয়ন পিএসজি থেকে সাতজন খেলোয়াড় জায়গা পেয়েছেন—মার্কিনিওস, ভিতিনিয়া, জোয়াও নেভেস, আশরাফ হাকিমি, নুনো মেন্দেস এবং বর্তমান ব্যালন ডি’অর বিজয়ী উসমান দেম্বেলে। বর্তমানে পিএসজিতে না থাকলেও এই ক্লাবের হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করে জায়গা পেয়েছেন জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা।
রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ফাইনালিস্টের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন থিবো কোর্তোয়া, জুড বেলিংহাম, ফেদেরিকো ভালভের্দে ও কিলিয়ান এমবাপ্পে। গত মৌসুমে লিভারপুলের হয়ে নৈপুণ্য দেখিয়ে বর্তমানে রিয়ালে আসা ট্রেন্ট আলেকজান্ডার–আর্নল্ডও জায়গা পেয়েছেন তালিকায়। ঘরোয়া ট্রেবল জেতা বার্সেলোনা থেকে রাখা হয়েছে পাউ কুবারসি, পেদ্রি, লামিনে ইয়ামাল আর রাফিনিয়াকে।
ফিফপ্রোর এই পুরস্কার অন্যান্য পুরস্কারের মতো নয়। এটি নির্ধারিত হয় বিশ্বের পেশাদার ফুটবলারদের ভোটের মাধ্যমে। এ বছর প্রায় ২০ হাজার খেলোয়াড় তাঁদের ভোট দিয়েছেন।
এ তালিকার জায়গা পাওয়ার শর্ত হচ্ছে খেলোয়াড়দের অবশ্যই ১৫ জুলাই থেকে ৩ আগস্ট ২০২৫ পর্যন্ত অন্তত ৩০টি অফিশিয়াল ম্যাচে অংশ নিতে হবে। চূড়ান্ত একাদশে থাকবে সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া একজন গোলকিপার, তিনজন ডিফেন্ডার, তিনজন মিডফিল্ডার, তিনজন ফরোয়ার্ড এবং সর্বোচ্চ মোট ভোট পাওয়া খেলোয়াড়—যেকোনো পজিশন থেকে।
ফিফপ্রোর সেরা ২৬
গোলরক্ষক : আলিসন (লিভারপুল, ব্রাজিল), থিবো কোর্তোয়া (রিয়াল মাদ্রিদ, বেলজিয়াম), জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা (পিএসজি/ম্যানচেস্টার সিটি, বেলজিয়াম)।
ডিফেন্ডার: ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড (লিভারপুল/রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), পাউ কুবারসি (বার্সেলোনা, স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক (লিভারপুল, নেদারল্যান্ডস), আশরাফ হাকিমি (পিএসজি, মরক্কো), মার্কিনিওস (পিএসজি, ব্রাজিল), নুনো মেন্দেস (পিএসজি, পর্তুগাল), উইলিয়াম সালিবা (আর্সেনাল, ফ্রান্স)।
মিডফিল্ডার: জুড বেলিংহাম (রিয়াল মাদ্রিদ, ইংল্যান্ড), কেভিন ডি ব্রুইনা (ম্যানচেস্টার সিটি/নাপোলি, বেলজিয়াম), লুকা মদরিচ (রিয়াল মাদ্রিদ/এসি মিলান, ক্রোয়েশিয়া), জোয়াও নেভেস (পিএসজি, পর্তুগাল), কোল পালমার (চেলসি, ইংল্যান্ড), পেদ্রি (বার্সেলোনা, স্পেন), ফেদেরিকো ভালভের্দে (রিয়াল মাদ্রিদ, উরুগুয়ে), ভিতিনিয়া (পিএসজি, পর্তুগাল)।
ফরোয়ার্ড: উসমান দেম্বেলে (পিএসজি, ফ্রান্স), আর্লিং হলান্ড (ম্যানচেস্টার সিটি, নরওয়ে), কিলিয়ান এমবাপ্পে (রিয়াল মাদ্রিদ, ফ্রান্স), লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি, আর্জেন্টিনা), রাফিনিয়া (বার্সেলোনা, ব্রাজিল), ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (আল নাসর, পর্তুগাল), মোহাম্মদ সালাহ (লিভারপুল, মিসর), লামিনে ইয়ামাল (বার্সেলোনা, স্পেন)।