বাংলাদেশ কোচের ঘুম ভালো হলো তো
রবিবার রাতের ঢাকা। হিমেল হাওয়ায় যখন পুরো শহর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখনো হয়তো বাংলাদেশ দলের টিম হোটেলে জেগে ছিলেন টমাস ডুলি। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত গভীর, কিন্তু কানে যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল ভুটান ম্যাচ শেষে শ্রীলঙ্কার কোচ আবদুল্লাহ আল মুতাইরির সেই বিস্ফোরক ও হুংকারভরা ঘোষণা, ‘বাংলাদেশের সঙ্গে ম্যাচটা হবে সাফের ইতিহাসের সেরা ম্যাচ।’
কথাটা শোনার পর বাংলাদেশ কোচের রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়েছে কি না, তা তো শুধু টিম হোটেলের ওই নিস্তব্ধ রুমটাই বলতে পারবে! লঙ্কান কোচের এমন চ্যালেঞ্জের পর ডুলির মাথায় নিশ্চয়ই ঘুরপাক খাচ্ছে নানা ট্যাকটিক্যাল পরিকল্পনা। ম্যাচটা যে সহজ হবে না, সেই ইঙ্গিত তো মুতাইরি দিয়েই রেখেছেন। এরপর ঘুমটা ঠিকঠাক হলো তো ডুলির!
গতকাল শ্রীলঙ্কা-ভুটান ম্যাচটি মাঠে বসেই দেখেছেন বাংলাদেশ কোচ। প্রতিপক্ষের কোচের এমন চ্যালেঞ্জ অবশ্য তাঁর পরিকল্পনায় কোনো পরিবর্তন আনবে না। প্রথম আলোকে মুঠোফোনে সেটাই জানিয়েছেন ডুলি, ‘ফুটবল মাঠের খেলা। মাঠে কোনো দলই হারতে চাইবে না। আমি টুর্নামেন্টের প্রথম দিনই সবাইকে বলেছি, প্রথম মিনিট থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত লড়তে হবে।’
বাংলাদেশ কোচের কথাতেই বোঝা যাচ্ছে, আগামী ১১ নভেম্বর ম্যাচটা আর যা–ই হোক, নিছক আনুষ্ঠানিকতার হবে না। গতকাল ভুটান-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ ড্র হওয়ায় বাংলাদেশের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেছে। ফলে চাইলে ফাইনালের আগে একাদশ নিয়ে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সুযোগ আছে ডুলির সামনে। কিন্তু সেমিফাইনাল নিশ্চিত হওয়ার পরও ম্যাচটির গুরুত্ব কমছে না। বরং নতুন কিছু সমীকরণ যুক্ত হয়েছে।
একদিকে প্রতিপক্ষ কোচের হুমকি ও মাইন্ডগেমের জবাব দেওয়ার বিষয় আছে, অন্যদিকে শ্রীলঙ্কার কাছে হার বা ড্র করলে ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এর পাশাপাশি গ্রুপসেরা হয়ে সেমিফাইনালে উঠতে পারলে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা নকআউট পর্বের আগে গুরুত্বপূর্ণ।
একাদশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রসঙ্গে আরেকটি আলোচনাও আছে। ভুটান ম্যাচের মতো শ্রীলঙ্কার বিপক্ষেও নাম্বার নাইন হিসেবে ডিফেন্ডার বিশ্বনাথ ঘোষকে খেলাতে পারেন ডুলি। সেটার ভালো–মন্দ যা-ই হোক, তার সম্পূর্ণ সাফল্য নির্ভর করছে মাঠের কার্যকারিতার ওপর। ভুটান ম্যাচে বিশ্বনাথকে সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলানোয় কম সমালোচনা হয়নি। তবে এটাও ঠিক, সেদিন বিশ্বনাথ যে তিন-চারটি সুযোগ পেয়েছিলেন, তার একটিও কাজে লাগাতে পারলে দিন শেষে বিশ্বনাথের সঙ্গে ডুলিও হয়তো প্রশংসায় ভাসতেন।
অবশ্য শ্রীলঙ্কা ম্যাচে ডুলির জন্য স্বস্তির খবরও আছে। এবার প্রথমবারের মতো পূর্ণ শক্তির দল পাচ্ছেন তিনি। হামজা চৌধুরী ও ফারহান আলী দলে যোগ দেওয়ায় নিশ্চয়ই ডুলির জন্য একাদশ সাজানোর কাজটা এবার অনেকটাই সহজ হয়ে যাওয়ার কথা।
এখন প্রশ্ন, মুতাইরির হুংকারের পরও কি একাদশ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে হাঁটবেন ডুলি? নাকি পূর্ণ শক্তির দল নামিয়ে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার কৌশল নেবেন? উত্তর মিলবে ১১ নভেম্বর।