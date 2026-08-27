নতুন গোলকিপার নিল বার্সেলোনা
নতুন এক গোলকিপার কিনল বার্সেলোনা।
তার্কিশ ক্লাব ফেনারবাচে ছেড়ে বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছেন ৩১ বছর বয়সী ক্রোয়াট গোলকিপার ডোমিনিক লিভাকোভিচ।
স্প্যানিশ ও ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমের খবর, ক্রোয়েশিয়ার এই অভিজ্ঞ পোস্ট-গার্ডকে দলে ভেড়াতে প্রাথমিকভাবে ২০ লাখ ইউরো খরচ করছে বার্সেলোনা। বিভিন্ন শর্ত আর পারফরম্যান্স বোনাস মিলিয়ে আরও ২০ লাখ ইউরো যুক্ত হতে পারে, যার ফলে সম্পূর্ণ চুক্তির আর্থিক পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ লাখ ইউরোতে।
বার্সেলোনা এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ‘ফেনারবাচের সঙ্গে আমাদের চূড়ান্ত সমঝোতা হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ান গোলকিপার ডোমিনিক লিভাকোভিচ ২০৩০ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চার মৌসুমের জন্য বার্সেলোনায় সই করেছেন।’
বার্সেলোনার ক্রীড়া পরিচালক ডেকোর প্রাথমিক পরিকল্পনা ছিল, লিভাকোভিচকে কিনে নিয়ে ২০২৬-২৭ মৌসুমে অন্য কোনো ক্লাবে ধারে পাঠিয়ে দেওয়া। আগামী বছর ভয়চেক শেজনির চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে তবেই প্রথম একাদশে ঢুকতেন লিভাকোভিচ।
কিন্তু হিসাব বদলে দেয় গত জুন-জুলাইয়ে হওয়া বিশ্বকাপ। ক্রোয়েশিয়ার জার্সিতে লিভাকোভিচের চোখে পড়ার মতো পারফরম্যান্স দেখে নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেন বার্সেলোনার কর্তারা। অন্য কোনো ইউরোপীয় ক্লাব কিনে নেওয়ার আগেই চুক্তি সারতে তড়িঘড়ি শুরু করে বার্সা। সব স্বাস্থ্য পরীক্ষা নির্বিঘ্নে পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত চুক্তিপত্রে সই করেন লিভাকোভিচ।
হান্সি ফ্লিকের দলে শুরুতে অবশ্য ব্যাকআপ গোলকিপারের ভূমিকা পালন করতে হবে লিভাকোভিচকে। পোস্টের নিচে প্রথম পছন্দ হিসেবে নিজের জায়গা শক্ত করে রেখেছেন তরুণ হোয়ান গার্সিয়া। এতে কিছুটা বিপাকে পড়তে হচ্ছে ৩৬ বছর বয়সী অভিজ্ঞ পোলিশ গোলকিপার শেজনিকে, ক্লাবে নিজের শেষ বছরে তিনি হয়তো পরিণত হবেন তৃতীয় পছন্দের গোলকিপারে।