প্রথম কদমেই হার মেসি-পরবর্তী আর্জেন্টিনার
আর্জেন্টিনা ১-২ উরুগুয়ে
লা বোমবোনেরা স্টেডিয়ামের আসনসংখ্যা প্রায় ৫৮ হাজারের কিছু বেশি। গ্যালারির তৃতীয় তলার বেশির ভাগ অংশ বন্ধ। এই ম্যাচের জন্য বিশেষ আসনের টিকিটের দাম কমানো হয়েছিল ৪০ শতাংশ। তবু গ্যালারির প্রায় অর্ধেক ফাঁকা। অন্য চোখে সেটা লিওনেল মেসির অবসর নেওয়ার ধাক্কা!
মেসি-পরবর্তী সময়ের এই আর্জেন্টিনাও ধাক্কা খেয়েছে প্রথম পথচলায়। বুয়েনস এইরেসের এ মাঠে বছরের শেষ আন্তর্জাতিক বিরতিতে প্রথম প্রীতি ম্যাচে উরুগুয়ের কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। মেসি গত অক্টোবরে জাতীয় দলের জার্সি তুলে রাখার পর এটাই আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ। ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত নতুন চুক্তির পর আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির শুরুও হলো হার দিয়ে। টানা ৩০টি প্রীতি ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর এটা আর্জেন্টিনার প্রথম হারও। প্রীতি ম্যাচে তাঁদের সর্বশেষ হার ২০১৯ সালের ২২ মার্চ।
‘রিও দে লা প্লাতা’ ডার্বির সর্বশেষ এ সংস্করণে তিনটি গোলই এসেছে বিরতির পর। ৪৮ মিনিটে আর্জেন্টিনা ডিফেন্ডার লিয়ান্দ্রো বালের্দির আত্মঘাতী গোলের ধাক্কাটা স্বাগতিক সমর্থকরা ভালোভাবে সামলে ওঠার আগেই স্কোরলাইন ০-২! সেটা ৫৩ মিনিটে উরুগুয়ে মিডফিল্ডার ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহোর গোলে। দুটো গোলই এসেছে সেট পিস থেকে।
আর্জেন্টিনা এরপর গোলের খোঁজে হন্যে হয়েছে। ৭৩ মিনিটে বক্সের কোণা থেকে হুলিয়ান আলভারেজের ডান পায়ের শটে গোলটি তারই ফসল। কিন্তু সুযোগ নষ্ট এবং নিজেদের খেলাটা খেলতে না পারায় এ মাঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে টানা দ্বিতীয় হার এড়াতে পারেনি। ২০২৩ সালের ১৭ নভেম্বর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সেই ম্যাচে সর্বশেষ মুখোমুখিতে হারের ফল ছিল ০-২। টানা ১৪ ম্যাচ জয়ের পর সেটা ছিল আর্জেন্টিনার প্রথম হার। এবার অন্তত উন্নতিটা একটি গোল পরিশোধের। আর সেই গোলটি এমন একজনের, এতদিন যাঁর (আলভারেজ) গোল করা ম্যাচে হারেনি আর্জেন্টিনা।
চোট পাওয়া লাওতারো মার্তিনেজের অনুপস্থিতিতে থিয়াগো আলমাদাকে বাঁয়ে রেখে মাঝে হুলিয়ান আলভারেজ এবং বাঁয়ে নিকো পাজকে খেলান স্কালোনি। আর্জেন্টিনার এই আক্রমণভাগ সমন্বয়হীনতায় ভুগেছে। মেসির ১০ নম্বর জার্সির উত্তরসুরি পাজও কোমোর খেলাটা আজ জাতীয় দলে অনূদিত করতে পারেননি। প্রথমার্ধের শুরুতে গোলের দারুণ সুযোগ নষ্ট করেন উরুগুয়ে গোলকিপার ফিয়েরমারিনের সরাসরি মেরে। ১০ মিনিটে আলভারেজের শটও ঠেকান ফিয়েরমারিন। পাঁচ মিনিট পরই পোস্টের ওপর দিয়ে বল মারেন এনজো ফার্নান্দেজ। ম্যাচের এটুকু সময় বাদে প্রথমার্ধে সেই চিরাচরিত আর্জেন্টিনাকে সেভাবে দেখা যায়নি।
পরের অর্ধে আর্জেন্টিনার শুরুটা হয় গোলের ধাক্কায়। উরুগুয়ের ফ্রি কিক থেকে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ বল ক্লিয়ার করলেও বালের্দির গায়ে লেগে জালে জড়ায়। এই আত্মঘাতী গোলের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই এসেছে দ্বিতীয় আঘাত। প্রায় পাঁচ মিনিট পরই কর্নার থেকে আরাউহোর হেডে গোল, দর্শক আর্জেন্টাইন রক্ষণ!
আর্জেন্টিনার সমতাসূচক গোলের উৎস ছিল প্রেসতিয়ান্নির উইং-চেরা দৌড়। বক্সে তাঁর ক্রস পেয়ে জাত স্ট্রাইকারের মতো গোল করেন আলভারেজ। ৮১ মিনিটে আর্জেন্টিনা অধিনায়ক ও গোলকিপার হেরোনিমো রুই দারউইন নুনেজের শট সেভ না করলে জয়ের ব্যবধান বাড়াতে পারত উরুগুয়ে।
আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ে দুই দলই পুর্নগঠনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সর্বশেষ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ার পর কিংবদন্তি ডিয়েগো ফোরলানকে কোচ বানায় উরুগুয়ে। তাঁর অধীনে উরুগুয়ের এটি তৃতীয় জয়। আর্জেন্টিনার কোচ হিসেবে ১০৮ ম্যাচে এটা স্কালোনির ১১তম হার।