ফুটবল

আবারও সেমিফাইনালে ফারইস্ট, পারল না চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

ক্রীড়া প্রতিবেদক
ঢাকা
ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়দের উচ্ছ্বাসতানভীর আহাম্মেদ

প্রথমার্ধে কোনো গোল হয়নি। ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির মধ্যে সমানতালে লড়াই চলছিল। কিন্তু শেষ দিকে আর তাল মেলাতে পারেনি প্রিমিয়ার। ম্যাচের শেষ ১০ মিনিটে ২ গোল করে ইস্পাহানি-প্রথম আলো আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলের তৃতীয় আসরের সেমিফাইনালে উঠেছে ফারইস্ট। টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে তারা খেলেছিল ফাইনালে, গতবার উঠেছিল সেমিফাইনালে।

চট্টগ্রাম প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় শেষ পর্যন্ত হার মানলেও চট্টগ্রামের আরেক দল চমক দেখিয়েছে। আজ দিনের প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি টাইব্রেকারে ৭-৬ ব্যবধানে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের সেমিফাইনালিস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচটি ছিল ১-১ ড্র।

সাভারের বিরুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির মাঠে দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে ফারইস্ট জিতলেও নিজেদের সেরাটা খেলতে পারেনি। ফারইস্ট এ ম্যাচে পায়নি বাংলাদেশ লিগের দুই খেলোয়াড় আবাহনীর গোলকিপার পাপ্পু হোসেন ও ফকিরেরপুলের ফরোয়ার্ড স্বাধীন হোসেনকে।

তবে পেয়েছে বাংলাদেশ লিগের তিন ফুটবলার পুলিশ এফসির মিডফিল্ডার এম এস বাবলু, ব্রাদার্স ইউনিয়নের ফরোয়ার্ড মেরাজ প্রধান এবং আবাহনীর ফরোয়ার্ড আসাদুল মোল্লাকে। পেশাদার খেলোয়াড় থাকায় শেষ দিকে ম্যাচ বের করে নিতে সমস্যা হয়নি ফারইস্টের।

ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির খেলোয়াড়দের গোল উদ্‌যাপন
প্রথম আলো

ফারইস্টের ফরোয়ার্ড আতিকুল ইসলাম ফাঁকা পোস্টে বল ঠেলতে না পেরে হতাশা বাড়ালেও শেষ পর্যন্ত তিনিই অচলাবস্থা ভাঙেন। ৬১ মিনিটে দলের হয়ে প্রথম গোলটি আসে ঢাকার প্রথম বিভাগে মুগদা ক্লাবে খেলা এই ফরোয়ার্ডের পা থেকে। ৬৭ মিনিটে মেরাজ প্রধান করেন দ্বিতীয় গোল। ম্যাচসেরা হয়েছেন আতিকুল ইসলাম।

ম্যাচসেরার পুরস্কার তুলে দেন টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য, জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক দুই অধিনায়ক বিপ্লব ভট্টাচার্য ও জাহিদ হাসান এমিলি এবং ইস্পাহানি টি লিমিটেডের সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার সরকার মোহাম্মদ টিপু সুলতান।

বল দখলের লড়াইয়ে ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও চট্টগ্রামের প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দুই ফুটবলার
আগামীকাল সোমবার ড্যাফোডিলের মাঠেই তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিপক্ষ গতবারের রানার্সআপ আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)। চতুর্থ ও শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোমুখি হবে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরের চ্যাম্পিয়ন গণ বিশ্ববিদ্যালয়।

ম্যাচসেরা হয়েছেন ফারইস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আতিকুল ইসলাম
১৩ ডিসেম্বর ঢাকার জাতীয় স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে ফারইস্ট খেলবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও এআইইউবির মধ্যকার জয়ী দলের বিপক্ষে। একই দিনে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে চিটাগাং ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি এবং গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বনাম গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যকার জয়ী দল। ফাইনাল ১৫ ডিসেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে। টুর্নামেন্টের প্রচার সহযোগী এটিএন বাংলা।

