ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার গ্রুপ কেমন হলো, তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু

বিশ্বকাপের ড্র
ব্রাজিল–আর্জেন্টিনার গ্রুপ কেমন হলো, তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু
যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে গতকাল রাতে অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের ড্র। ১২টি গ্রুপের মধ্যে সম্ভবত বাংলাদেশের বেশির ভাগ ফুটবলপ্রেমীর চোখ সেঁটে থাকবে সি ও জে গ্রুপে। কারণ, সি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে ব্রাজিল আর জে গ্রুপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার গ্রুপে বাকি দিন প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডান। স্বাভাবিকভাবেই এই গ্রুপে আর্জেন্টিনাই ফেবারিট।
যদিও আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনির মতে, গ্রুপ পর্বে সহজ ম্যাচ বলে কিছু নেই। কাল ট্রফি হাতে বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে পা রাখেন স্কালোনি। ড্রয়ের পর বলেছেন, ‘আমরা নিজেদের সর্বোচ্চটা দেব এবং চেষ্টা করব গত বিশ্বকাপে যা করেছি সেটাই করার।'
৪৮ দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এবারের বিশ্বকাপে প্রতিটি গ্রুপ থেকে শীর্ষ দুটি দল উঠবে শেষ ৩২ দলের কাতারে। সেখানে যোগ দেবে গ্রুপ পর্বের লড়াইয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা ৮টি দল। গ্রুপের শীর্ষ দুই দলের একটি হিসেবে শেষ ৩২-এ উঠতে পারলে সেখানে আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে এইচ গ্রুপে বিজয়ী কিংবা রানার্সআপ দলের। এইচ গ্রুপে আছে স্পেন, উরুগুয়ে, সৌদি আরব ও কেপ ভার্দে। অর্থাৎ, এই পর্যায়ে বেশ কঠিন প্রতিপক্ষের মুখোমুখিই হতে হবে আর্জেন্টিনাকে।
স্কালোনি বলেন, ‘২০২২ সালের মতোই বলি, সহজ প্রতিপক্ষ বলে কিছু নেই। ম্যাচগুলো খেলতে হবেই। যদি তা–ই হয়, তাহলে গ্রুপ (এইচ) ও পরবর্তী নকআউট পর্ব কঠিন। কিন্তু প্রথমে আমাদের গ্রুপ পর্ব পেরোতে হবে, তারপর দেখা যাবে।’
আলজেরিয়ার বর্তমান কোচ ভ্লাদিমির পেটকোভিচ লাৎসিওতে স্কালোনির কোচ ছিলেন। রিয়াদ মাহরেজদের নিয়ে আলজেরিয়াকে ‘দারুণ সব খেলোয়াড়ের সমৃদ্ধ ভালো দল’ বলে মনে করেন স্কালোনি। বাছাইপর্বে গ্রুপের শীর্ষস্থান নিয়ে মূল পর্বে উঠে আসা রালফ রাংনিকের অস্ট্রিয়ারও প্রশংসা করেন তিনি। এবারই প্রথম বিশ্বকাপে অভিষিক্ত হতে যাওয়া জর্ডানকে নিয়ে স্কালোনির তেমন জানাশোনা নেই। তবে আর্জেন্টিনা দল যে ‘কোনো কিছুই হালকাভাবে নেবে না’—সেটাও বলে দিয়েছেন স্কালোনি।
আর্জেন্টিনা এর আগে একবারই আলজেরিয়ার মুখোমুখি হয়েছে। ২০০৭ সালের সেই প্রীতি ম্যাচে ৪-৩ গোলে জিতেছিল আর্জেন্টিনাই। জে গ্রুপ থেকে আগামী ১৬ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। বিশ্বকাপে এই প্রথম অস্ট্রিয়ার মুখোমুখি হবে দক্ষিণ আমেরিকার দলটি। এর আগে দুটি প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনা একবার জিতেছে ৫-১ গোলে এবং অন্য ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়। গ্রুপের তিন প্রতিপক্ষ নিয়ে স্কালোনি বলেন, ‘সবাই কঠিন প্রতিপক্ষ। অস্ট্রিয়া বাছাইপর্বে দারুণ করেছে, আমরা মনে করি তারা ভালো দল। আলজেরিয়াও তা–ই, কারণ যেভাবে তারা খেলে। আর জর্ডানও বাছাইপর্বে ভালো করেছে।’
সি গ্রুপে ব্রাজিলের তিন প্রতিপক্ষ মরক্কো, হাইতি ও স্কটল্যান্ড। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি ড্রয়ের পর প্রতিপক্ষ নিয়ে বলেন, ‘খুব কঠিন গ্রুপ। মরক্কো অনেক শক্তিশালী দল ও স্কটল্যান্ডও তাই। মরক্কো গত বিশ্বকাপেও ভালো করেছে। স্কটল্যান্ড ইউরোপে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপে এসেছে। নিখাদ একটা দল। শারীরিকভাবে শক্তিশালী। কিন্তু আমাদের জাতীয় দলের সামর্থ্য নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী।’
বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে এ নিয়ে পঞ্চমবারের মতো স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। ১৯৯৮ বিশ্বকাপেও ব্রাজিলের গ্রুপে ছিল মরক্কো ও স্কটল্যান্ড। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল খেলা মরক্কোকে প্রধান প্রতিপক্ষ বলে মনে করেন আনচেলত্তি, ‘মরক্কোই আমাদের প্রধান প্রতিপক্ষ। তারা কাতারে ভালো করেছে।’ ব্রাজিল ২০২৬ বিশ্বকাপ অভিযানও শুরু করবে ১৩ জুন মরক্কোর মুখোমুখি হওয়ার মধ্য দিয়ে। আনচেলত্তি বলেন, ‘আমাদের তিনটি গ্রুপ ম্যাচই জিততে হবে। বিশ্বকাপজুড়েই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা খেলতে হবে।’
ব্রাজিলের বিপক্ষে এ পর্যন্ত তিনবার মুখোমুখি হয়ে দুবার হেরেছে মরক্কো। জিতেছে একবার। স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ ম্যাচে ৮ বারই জিতেছে ব্রাজিল। বাকি দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে। হাইতির বিপক্ষে তিন ম্যাচেও জিতেছে সব কটিই।
ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হতে পারে কোন পর্যায়ে:
আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল নিজ নিজ গ্রুপে চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে সেমিফাইনালের আগে তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। নিজ নিজ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে উঠলেও সেমিফাইনালের আগে তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
কিন্তু একটি দল যদি গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে পরবর্তী রাউন্ডে ওঠে এবং অন্য দলটি গ্রুপে রানার্সআপ হয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠলে ফাইনালের আগে তাদের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তৃতীয় স্থানে থাকা সেরা ৮টি দলের মধ্যে থেকে পরবর্তী রাউন্ডে উঠলে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী টুর্নামেন্টের ঠিক কোন পর্যায়ে গিয়ে মুখোমুখি হতে পারে, তা বলা খুবই কঠিন।