ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো

আবারও রিয়ালের মুখোমুখি সিটি, পিএসজির প্রতিপক্ষ চেলসি

খেলা ডেস্ক
আবারও চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ–ম্যানচেস্টার সিটিএএফপি

টানা পঞ্চমবারের মতো উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার সিটি। আজ নিওনে অনুষ্ঠিত ২০২৫–২৬ মৌসুমের শেষ ষোলোর ড্র দুই দলকে আবারও একে অপরের প্রতিপক্ষ বানিয়ে দিয়েছে।

এ ছাড়া গত বছর ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলা পিএসজি–চেলসিও এবার চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে মুখোমুখি হচ্ছে।

এবারের আগে রিয়াল–সিটি ২০২১–২২ ও ২০২২–২৩ মৌসুমের সেমিফাইনাল, ২০২৩–২৪ মৌসুমের কোয়ার্টার ফাইনাল এবং ২০২৪–২৫ মৌসুমের নকআউট প্লে–অফে মুখোমুখি হয়েছিল। মাঝে ২০২০–২১ বাদে সর্বশেষ ৭ আসরের ৬টিতেই দেখা হয়ে যাচ্ছে স্পেন ও ইংল্যান্ডের দুই শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের।

