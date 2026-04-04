সুলিভানদের অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

খেলা ডেস্ক
সাফ অনূর্ধ্ব–২০ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের উদ্‌যাপনবাফুফে

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলে টানা দ্বিতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। গতকাল মালদ্বীপের মালের জাতীয় স্টেডিয়ামে ফাইনালে টাইব্রেকারে ভারতকে ৪-৩ ব্যবধানে শিরোপা জিতে নেয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ দল। এ জয়ের পর রোনান সুলিভানদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

গতকাল রাতে তারেক রহমানের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে করা পোস্টে লেখা হয়, ‘সাফ অনূর্ধ্ব-২০ টুর্নামেন্টের ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ে বাংলাদেশ দলকে প্রাণঢালা অভিনন্দন।
সরকার ক্রীড়াকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গৃহীত সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। সেই প্রেক্ষাপটে তরুণদের এই সাফল্য দেশের ক্রীড়ামোদী জনগণকে উজ্জীবিত করবে। দেশপ্রেম আর টিম স্পিরিটে উজ্জীবিত আমাদের সাহসী তরুণেরা প্রমাণ করেছে—ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের বিজয়রথ এভাবেই অব্যাহত থাকবে, ইনশা আল্লাহ।’

নির্ধারিত সময়ের খেলা গোলশূন্য ড্র হওয়ার পর ম্যাচ গড়ায় ভাগ্যনির্ধারণী টাইব্রেকারে। ভারতের হয়ে ঋষি সিংয়ের নেওয়া প্রথম শটটি ছিল দুর্বল, ঝাঁপিয়ে পড়ে তা আটকে দেন বাংলাদেশের গোলরক্ষক ইসমাইল হোসেন। এই একটি সেভই বাংলাদেশের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে তুলে দেয়। এরপর ভারত টানা ৩টি গোল করলেও বাংলাদেশ পিছিয়ে ছিল না। মোর্শেদ, চন্দন ও বদলি নামা রিয়াদ ফাহিম ঠান্ডা মাথায় লক্ষ্য ভেদ করেন টাইব্রেকারে।

বাংলাদেশের চতুর্থ শটে স্যামুয়েল রাকসাম বল ক্রসবারে লাগালে টাইব্রেকারে ৩-৩ সমতায় ফেরে দুই দল। তবে নাটকের তখনো বাকি ছিল। পঞ্চম শটে ভারতের ওমাং দোদাম বল পোস্টের অনেক ওপর দিয়ে মারলে শিরোপার দুয়ার খুলে যায় বাংলাদেশের সামনে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ফুটবলার রোনান সুলিভান দলের হয়ে শেষ শটে সহজেই গোল করে বাংলাদেশকে ভাসান শিরোপা ধরে রাখার আনন্দে।

