কেইনের রেকর্ডের রাতে ক্রোয়েশিয়াকে হারিয়ে নেশনস লিগের শেষ আটে ইংল্যান্ড
ইংল্যান্ড ২ : ১ ক্রোয়েশিয়া
ইংল্যান্ডের হয়ে রেকর্ড ১২৬তম ম্যাচটা স্মরণীয় করে রাখলেন হ্যারি কেইন। ওয়েম্বলিতে আজ পেনাল্টি থেকে ইংল্যান্ডের জয়সূচক গোলটি তাঁরই। আর তাতেই ক্রোয়েশিয়াকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে নেশনস লিগের শেষ আটে উঠেছে ইংল্যান্ড।
৮০ হাজার ৪০০ দর্শকের সামনে ম্যাচটা শুরু হয়েছিল কেইনকে ঘিরে উৎসব দিয়ে। ১৯৮৯ সাল থেকে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ছিল গোলকিপার পিটার শিলটনের। সেই শিলটন নিজে কেইনের হাতে তুলে দেন স্মারক। ম্যাচের আগে কেইন মাঠে দর্শকদের দেখান গত মাসে জেতা ব্যালন ডি’অর ট্রফি। প্রিন্স অব ওয়েলস তাঁকে উপহার দেন ১২৬ নম্বর লেখা জার্সি। টটেনহামে ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কেইনের সতীর্থ ছিলেন ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মদরিচ। বন্ধুকে তিনি দেন ১৮৮০ সালে ইংরেজ শিল্পপতিদের ক্রোয়েশিয়ায় নিয়ে যাওয়া প্রথম ফুটবলের একটি প্রতিকৃতি।
এমন উৎসবের আবহে শুরু হওয়া ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ২৪ মিনিটে এগিয়ে দেন মরগান রজার্স। তারপর ৫৯ মিনিটে পিতার সুসিচের গোলে সমতা ফেরায় ক্রোয়েশিয়া। ৬৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় স্বাগতিকেরা। স্পটকিকে এসে বল রাখলেন কেইন। ক্রোয়েশিয়ার গোলকিপার দোমিনিক লিভাকোভিচ ঝাঁপ দিলেন বাঁয়ে। কেইনের শট গেল মাঝখান দিয়ে। ইংল্যান্ডের হয়ে কেইনের ৯২তম গোল। যে গোলই শেষ পর্যন্ত তাঁর দলকে এনে দিল দারুণ এক জয়।
৩৩ বছর বয়সী কেইন ইংল্যান্ডের হয়ে গোলের তালিকায় অনেক দিন ধরেই সবার ওপরে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওয়েন রুনির চেয়ে তিনি ৩৯ গোলে এগিয়ে। ২০১৫ সালে লিথুয়ানিয়ার বিপক্ষে বদলি নেমে মাত্র ৭৯ সেকেন্ডে গোল করে অভিষেক রাঙিয়েছিলেন। এরপর খেলেছেন পাঁচ কোচের অধীনে, শুরুটা ছিল রয় হজসনকে দিয়ে। এখনকার কোচ টমাস টুখেল তাঁকে বলেছেন ‘নিখুঁত অধিনায়ক’।
কেইনের পরের লক্ষ্য ইংল্যান্ডের হয়ে ১০০ গোল। এই সপ্তাহের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, ‘এটা আরেকটা অবিশ্বাস্য মাইলফলক। যত দ্রুত সম্ভব সেখানে পৌঁছাতে চাই।’ আন্তর্জাতিক ফুটবলে এখন পর্যন্ত ১০০ গোল করেছেন মাত্র তিনজন। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো, লিওনেল মেসি ও ইরানের আলী দাইয়ি।
আপাতত নেশনস লিগে পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ লিগের তিন নম্বর গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে কেইনের দল ইংল্যান্ড। পাঁচ ম্যাচের সবগুলো জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে স্পেন।