২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল: প্রথম ধাপে বিক্রি হলো ১০ লাখের বেশি টিকিট

খেলা ডেস্ক
বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসেএএফপি

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে ৮ মাসও বাকি নেই। সময় যতই ঘনিয়ে আসছে, এ মহোৎসবকে ঘিরে উত্তেজনাও বাড়ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম ধাপে ১০ লাখের বেশি টিকিট বিক্রি হওয়ার খবর জানিয়েছে ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। চলতি মাসের শুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে টিকিট বিক্রি শুরু হওয়ার পর এই প্রথম এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য জানাল ফিফা।

সবচেয়ে বেশি টিকিট কেনা হয়েছে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজক তিন দেশ থেকে—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো। ফিফা জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১২টি দেশ ও অঞ্চল থেকে সমর্থকেরা টিকিট কিনেছেন। যদিও ৪৮ দলের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮ দলের বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত হয়েছে।

ফিফার তথ্য অনুযায়ী, টিকিট কেনায় শীর্ষ ১০ দেশের তালিকায় বাকি ৭টি দেশ যথাক্রমে ইংল্যান্ড, জার্মানি, ব্রাজিল, স্পেন, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা ও ফ্রান্স। টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত। কোন ম্যাচে কত টিকিট বিক্রি হয়েছে বা কোন ভেন্যুতে কী পরিমাণ চাহিদা, তা অবশ্য জানায়নি ফিফা।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বিবৃতিতে বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে জাতীয় দলগুলো যখন এই ঐতিহাসিক বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার লড়াই করছে, তখন ফুটবলপ্রেমীরা এ আয়োজনে অংশ নিতে যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন, তা নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত। অসাধারণ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। পাশাপাশি ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্বকাপটি যে সারা বিশ্বের সমর্থকদের কল্পনা ও উচ্ছ্বাসকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, এটা তার দারুণ এক ইঙ্গিতও।’

২০২২ বিশ্বকাপ জয়ের পর লিওনেল মেসি
এএফপি

প্রথম ধাপে ৪৫ লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত দর্শকেরা টিকিট কেনার সুযোগ পেয়েছেন। ২৭ অক্টোবর শুরু হবে দ্বিতীয় ধাপের আবেদনপ্রক্রিয়া। এবারও ১০৪টি ম্যাচের একক টিকিটের পাশাপাশি নির্দিষ্ট দল ও ভেন্যুভিত্তিক টিকিট কেনা যাবে।

স্টেডিয়ামের ধারণক্ষমতার হিসাব অনুযায়ী, উত্তর আমেরিকার ১৬টি ভেন্যু মিলিয়ে ১০৪টি ম্যাচে মোট আসনসংখ্যা প্রায় ৭১ লাখ। এর মধ্যে কতটি আসন সাধারণ দর্শকের জন্য বিক্রির আওতায় আসবে, তা এখনো জানা যায়নি।

টিকিটের সর্বনিম্ন দাম ৬০ ডলার, যা অন্তত ৪০টি ম্যাচে প্রযোজ্য। বেশির ভাগ ম্যাচেই দাম অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধনী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ক্যালিফোর্নিয়ার ইনগলউডে সোফি স্টেডিয়ামে, যেখানে টিকিটের দাম ৫৬০ থেকে ২ হাজার ৭৩৫ ডলারের মধ্যে।

সমর্থকেরা চারটি শ্রেণির আসনের মধ্যে টিকিট বেছে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ক্যাটাগরি ১ সবচেয়ে ভালো আসন, আর ক্যাটাগরি ৪ স্টেডিয়ামের উঁচু অংশে। এবারই প্রথম বিশ্বকাপে টিকিটের দাম নির্ধারণে ‘ডায়নামিক প্রাইসিং’ ব্যবস্থাও চালু করছে ফিফা।

দ্বিতীয় ধাপের লটারিতে নির্বাচিত ব্যক্তিরা আগামী নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত টিকিট কিনতে পারবেন। ৫ ডিসেম্বর দলগুলোর সূচি চূড়ান্ত হওয়ার পর শুরু হবে তৃতীয় ধাপের টিকিট বিক্রি।

টুর্নামেন্টের আগমুহূর্তে ‘আগে আসলে আগে পাবেন’ ভিত্তিতে টিকিট কেনা যাবে। পাশাপাশি ফিফা তাদের অফিসিয়াল পুনর্বিক্রয় প্ল্যাটফর্মও চালু করেছে।

