সাফের আগে নাটকীয় বদল, আফঈদাকে সরিয়ে নতুন অধিনায়ক মারিয়া মান্দা

বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল
সাফের আগে নাটকীয় বদল, আফঈদাকে সরিয়ে নতুন অধিনায়ক মারিয়া মান্দা
আগামীকাল ভারতের গোয়ায় পর্দা উঠছে অষ্টম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের। তবে টুর্নামেন্ট শুরুর ঠিক আগের মুহূর্তে বাংলাদেশ শিবিরে বড় চমক! হ্যাটট্রিক মিশনের নামার আগে অধিনায়কত্বে পরিবর্তন এনেছেন কোচ পিটার বাটলার। সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার আফঈদা খন্দকারকে সরিয়ে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড দেওয়া হয়েছে গত দুটি সাফজয়ী দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সদস্য, মিডফিল্ডার মারিয়া মান্দাকে।
ভারতের গোয়ায় আজ টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের অধিনায়ক হিসেবে মারিয়া মান্দাই কোচের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। অথচ বাংলাদেশ থেকে রওনা হওয়ার সময় সংবাদ সম্মেলনে অধিনায়ক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আফঈদা। গোয়ায় গিয়েই মূলত এই সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বদলে যায়।
অধিনায়ক বদলের ব্যাপারে বাফুফে ও দলীয় সূত্র থেকে জানা গেছে, সাফের প্রস্তুতি হিসেবে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে বাংলাদেশ দল দুই সপ্তাহের একটি নিবিড় ক্যাম্প করেছিল। সেখানে দুই তিন দিন কাটার পরই আফঈদাকে নিয়ে বসেন বাটলার। কোচ আফঈদাকে বলেন ‘দেখ, তুমি দলের অংশ। তবে তোমার ওপর চাপ সামলাতে অধিনায়ক বদল করছি।’
থাইল্যান্ডে স্থানীয় দুটি ক্লাবের বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলেন ঋতুপর্ণারা। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্স ও অনুশীলন ঘাটতি বিশ্লেষণ করে কোচের মনে হয়েছে অধিনায়কত্বের বাড়তি চাপে আফঈদা নিজের স্বাভাবিক ও সেরা খেলাটা খেলতে পারছিলেন না।
নতুন অধিনায়ক হিসেবে ডিফেন্ডার শিউলি আজিমের নামও বিবেচনায় এসেছিল। তবে সাবিনার সময় থেকেই যেহেতু মারিয়া সহঅধিনায়ক তাই তাঁকে অধিনায়ক করা হয়েছে। থাইল্যান্ডের ম্যাচ দুটিতেও অধিনায়ক ছিলেন মারিয়া।
সাবিনা খাতুনের অধিনায়কত্বে বাংলাদেশ টানা দুই বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তবে ২০২৪ সালে দ্বিতীয়বার সাফ জয়ের পর সাবিনাসহ ১৮ জন ফুটবলার কোচ পিটার বাটলারের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সেই দ্বন্দ্বের জেরে সাবিনারা দল থেকে বাদ পড়েন। সাবিনা-পরবর্তী যুগে অনূর্ধ্ব-১৮ ও অনূর্ধ্ব-২০ দলের সফল অধিনায়ক আফঈদা খন্দকারকে সিনিয়র জাতীয় দলের অধিনায়ক করা হয়।
পরবর্তী সময়ে মারিয়া মান্দা ও ঋতুপর্ণা চাকমারা দলে ফিরে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও বাটলার আফঈদার ওপরই আস্থা রেখেছিলেন। আফঈদার পারফরম্যান্সের ধারাবাহিকতা ও সিনিয়রিটির ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায় এশিয়া কাপের ম্যাচ পর্যন্ত তাঁকে অধিনায়কের দায়িত্বে বহাল রাখা হয়েছিল। তবে এত দিনের আস্থাভাজন আফঈদার সাফ টুর্নামেন্টের আগমুহূর্তে এসে দায়িত্ব হারালেন।
আগামীকাল ভুটান–নেপাল এবং ভারত–মালদ্বীপ ম্যাচ দিয়ে মাঠে গড়াবে অষ্টম সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশের প্রথম ম্যাচ ঈদের দিন ২৮ মে মালদ্বীপের বিপক্ষে। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ৩১ মে স্বাগতিক ভারতের সঙ্গে। ৩ জুন সেমিফাইনাল। ৬ জুন ফাইনাল।