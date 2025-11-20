ভারতকে হারিয়ে ৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ
ভারতকে হারানোর এক দিন পরই ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে সুখবর পেয়েছে বাংলাদেশ। বুধবার রাতে প্রকাশিত ফিফার সর্বশেষ হালনাগাদ করা র্যাঙ্কিংয়ে বাংলাদেশ তিন ধাপ এগিয়ে ১৮০ নম্বরে উঠে এসেছে।
গত ৯ বছরের মধ্যে এটি বাংলাদেশের সেরা অবস্থান। এর আগে ২০১৬ সালের মার্চে ১৭৭তম অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। যদিও পরে কমতে কমতে সে বছরই র্যাঙ্কিং ১৮৮–তে নেমে যায়।
হাভিয়ের কাবরেরার দল তিন ধাপ এগিয়েছে পয়েন্ট বৃদ্ধি পাওয়ায়। ভারত ম্যাচের আগে বাংলাদেশের পয়েন্ট ছিল ৮৯৪, বর্তমানে পয়েন্ট ৯১১। বাংলাদেশের কাছে হেরে ভারতের পয়েন্ট কমেছে ১৮, র্যাঙ্কিংয়ে অবনমন হয়েছে ৬ ধাপ। অবস্থান এখন ১৩৬ থেকে ১৪২ নম্বরে।
হালনাগাদ র্যাঙ্কিংয়ের ওপরের দিকে ১ থেকে ৪ নম্বরে কোনো পরিবর্তন নেই—যথাক্রমে স্পেন, আর্জেন্টিনা, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড। তবে নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচে সেনেগালের বিপক্ষে জয় এবং তিউনিসিয়ার সঙ্গে ড্র করায় দুই ধাপ এগিয়ে সাত থেকে পাঁচে উঠেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।