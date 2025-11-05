বিশ্বকাপ জিতলেই কি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় হয় কেউ—প্রশ্ন রোনালদোর

বিশ্বকাপ জিতলেই কি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় হয় কেউ—প্রশ্ন রোনালদোর
ব্রিটিশ সাংবাদিক পিয়ার্স মরগানকে সাক্ষাৎকার দিতে গেলেই ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যেন নিজের আগল খুলে দেন। ২০২২ সালে মরগানকে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে ছিল বিস্ফোরক সব মন্তব্য, যা ফুটবল–বিশ্বে আলোড়ন তুলেছিল। সম্প্রতি আবারও সেই মরগানের মুখোমুখি হয়েছেন রোনালদো। দুই পর্বের সেই সাক্ষাৎকারের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়েছে গতকাল মঙ্গলবার রাতে। অন্তরঙ্গ এই সাক্ষাৎকারে রোনালদো তাঁর ক্যারিয়ার, অর্জন, অবসর ও ফুটবলের প্রতি ভালোবাসা নিয়ে কথা বলেছেন। এই সাক্ষাৎকারে বিশ্বকাপ জেতা নিজের স্বপ্ন নয় বলেও মন্তব্য করেছেন ‘সিআর সেভেন’। বিশ্বকাপ জিতলেই ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড় হয়ে যায় কি না—এমন প্রশ্নও রেখেছেন তিনি। দীর্ঘ সেই সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশ এখানে তুলে ধরা হলো।
প্রথম বিলিয়নিয়ার ফুটবলার হওয়ার অনুভূতি
আমি জানতাম, এমনটাই হবে। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। সত্যি বলতে, আমি ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমি একটা গোল্ডেন বল জিতেছি। কারণ, এটা আমার নিজের অর্জন। ফুটবলের ট্রফি, চ্যাম্পিয়নস লিগ, গোল্ডেন বল—এসবের পাশাপাশি এটা ছিল আমার জীবনের অন্যতম বড় লক্ষ্য। আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক থেকেও এটাই ছিল আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।
অবসর নিয়ে
শিগগিরই (অবসর নেব)। আমার মনে হয় আমি প্রস্তুত থাকব। এটা অবশ্যই কঠিন হবে। হ্যাঁ, সময়টা কঠিনই হবে। সম্ভবত আমি কাঁদবও।
ফুটবলের বিকল্প কী
আমার মনে হয় কিছুই না। কোনো কিছুই তুলনীয় নয়। ফুটবলে গোল করার সময় যে রোমাঞ্চ বা উত্তেজনা অনুভব করি, তার সঙ্গে কোনো কিছুই তুলনীয় নয়।
আর্সেনালের প্রিমিয়ার লিগ জয়ের সম্ভাবন
হতে পারে। এটা সম্ভব। আমার মনে হয়, প্রিমিয়ার লিগের দলগুলোর মান প্রায় সমান। ম্যানচেস্টার (ইউনাইটেড) লিগ জিতবে না। কারণ, এখন তারা অনেক পয়েন্টে পিছিয়ে আছে। সম্ভব? হ্যাঁ, তবে আমি সেটা বিশ্বাস করি না। সম্ভবত আর্সেনালই পারবে।
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ব্যর্থতা নিয়ে
আমার কাছে এটা দুঃখজনক। কারণ, এটা বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্লাবগুলোর একটি। এই ক্লাব এখনো আমার হৃদয়ের খুব কাছের। বর্তমানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোনো সঠিক কাঠামো নেই। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে এটা বদলাবে। কারণ, ক্লাবটির সম্ভাবনা সত্যিই অসাধারণ। ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্ত ভিত তৈরি করতে হলে বুদ্ধিমান ও যোগ্য মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে হবে।
নিজের পছন্দের ফুটবলার
না, বিশেষ কোনো খেলোয়াড়কে আমার পছন্দ নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি, আমি ব্রাজিলের খেলা দেখি। কারণ, তাদের অনেক বড় খেলোয়াড় আছে—রোনালদো, রোনালদিনিও, কাকা। হ্যাঁ, আমি আর্জেন্টিনার খেলাও দেখি তাদের খেলোয়াড়দের কারণে। আমি একজন খেলোয়াড়ের জন্য খেলা দেখি না।
কত সম্পদ আছে জানেন কি না
১০০ ভাগ নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কিন্তু হ্যাঁ, আমাকে নিজের বিষয়–আশয়ের খবর রাখতে হয়। এটা স্বাভাবিক।
নিজের কেনা সবচেয়ে দামি জিনিস
সেটা একটা বিমান, যেটা গ্লোবাল এক্সপ্রেসের।
গাড়ি...
আমার কত কার আছে জানি না। আমি কার গুনি না। ৫০ থেকে ৬০টি হবে। যদি তুমি বাজি ধরো, তবে আমি বলব, আমি জানি না। আর কারের মধ্যে আমি বুগাত্তিস পছন্দ করি।
বিয়ের তারিখ ঠিক করেছেন কি না
এখনো না। আমরা বিশ্বকাপের পর ট্রফি নিয়ে করার পরিকল্পনা করছি।
ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে
তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যিনি বিশ্বের পরিবর্তন ঘটাতে বা পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারেন।
বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন
না, এটা কোনো স্বপ্ন নয়। এটা দিয়ে কী নির্ধারিত হয়? আমি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়দের একজন কি না? কোনো একটা প্রতিযোগিতা জিতেই? ছয় কিংবা সাতটা ম্যাচ খেলেই! এটা কি ন্যায্য ব্যাপার?