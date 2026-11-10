মলিনাকে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে দেবে না রোমা

মলিনাকে আর্জেন্টিনার হয়ে খেলতে দেবে না রোমা
আন্তর্জাতিক বিরতির সময় জাতীয় দলের হয়ে খেলার সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল নাহুয়েল মলিনার। কিন্তু আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের ডিফেন্ডারকে এবার ছাড়তে রাজি নয় তাঁর ক্লাব রোমা। ফিফার নিষেধাজ্ঞা কমে যাওয়ায় আর্জেন্টিনা দলে ফেরার সুযোগ তৈরি হলেও মলিনাকে ইতালিতেই রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্লাবটি।
‘ফুটবল ইতালিয়া’র খবর, মলিনাকে জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেবে না বলে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে (এএফএ) জানিয়ে দিয়েছে রোমা। আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি তাঁকে দলে পেতে চাইলেও ক্লাবের সিদ্ধান্তে আপাতত সেটি সম্ভব হচ্ছে না। রোমার নির্দেশ, আগামীকাল থেকে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে যোগ দিতে হবে এই রাইটব্যাককে।
মলিনাকে নিয়ে রোমার এই অবস্থানের পেছনে আছে ফিফার শাস্তির হিসাব। ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার ১-০ গোলে হারের ম্যাচ শেষে সহিংস আচরণের দায়ে মলিনাকে সাত ম্যাচ নিষিদ্ধ করেছিল ফিফা। সঙ্গে জরিমানা করা হয়েছিল ছিল ৯০ হাজার ডলার। একই ঘটনায় শাস্তি পেয়েছিলেন তাঁর সতীর্থ ও রোমার সাবেক মিডফিল্ডার লিয়ান্দ্রো পারেদেসও। তাঁকে ১০ ম্যাচ নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি ৯০ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছিল।
তবে গত শনিবার মলিনার নিষেধাজ্ঞা সাত ম্যাচ থেকে কমিয়ে চার ম্যাচ করেছে ফিফা। এরই মধ্যে নিষেধাজ্ঞার তিন ম্যাচ কাটিয়েছেন তিনি। অক্টোবরে বলিভিয়া, বুরকিনা ফাসো ও বেনিনের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার তিনটি প্রীতি ম্যাচে খেলতে পারেননি। ফলে নিষেধাজ্ঞার বাকি আছে আর মাত্র এক ম্যাচ।
নভেম্বরের আন্তর্জাতিক বিরতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে ও কোস্টারিকা। নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রথম ম্যাচে খেলার সুযোগ না থাকলেও দ্বিতীয় ম্যাচে মলিনার খেলার যোগ্যতা থাকছে। কিন্তু লম্বা ভ্রমণের ধকল এড়াতে তাঁকে ইতালিতে রাখাই খেলোয়াড় ও ক্লাবের জন্য ভালো হবে বলে মনে করছে রোমা।
স্কালোনির সর্বশেষ দলে ইতালিয়ান লিগের সাতজন ফুটবলার জায়গা পেয়েছেন। মলিনার রোমা সতীর্থ লিওনার্দো বালেরদি, মাতিয়াস সুলে ও সান্তিয়াগো কাস্ত্রো আছেন সেই তালিকায়। এ ছাড়া কোমোর নিকো পাজ ও মাক্সি পেরোনে, পারমার মারিয়ানো ত্রোইলো এবং ফিওরেন্তিনার ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনোও ডাক পেয়েছেন।
ক্লাবের হয়ে অবশ্য ভালোই সময় কাটছে মলিনার। এ মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে রোমার হয়ে ১২ ম্যাচ খেলেছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে করেছেন একটি গোল, সিরি আ-তে সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন দুটি গোল।
মলিনার পারফরম্যান্সে রোমাও এগিয়ে যাচ্ছে ভালোভাবেই। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে সিরি আ-র পয়েন্ট তালিকার তিনে আছে দলটি। শীর্ষে থাকা লাৎসিওর সঙ্গে ব্যবধান মাত্র দুই পয়েন্ট।