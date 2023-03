৭ গোল হজম করেও যেভাবে ‘স্বপ্নপূরণ’ হলো কুরাসাও গোলরক্ষকের

Eloy Room, el arquero de Curazao que se quedó con la camiseta de Messi: "Los SUEÑOS se hacen REALIDAD"



"Después del partido me dijo que había tenido algunas buenas atajadas (...) No me voy a sacar la camiseta ni para dormir". 🎙️ @arischvartzbard pic.twitter.com/qRq6OqxSxM