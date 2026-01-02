২৮ বছরে প্রথম, ইতিহাসে দ্বিতীয়বার—প্রিমিয়ার লিগে যা দেখা গেল

২৮ বছরে প্রথম, ইতিহাসে দ্বিতীয়বার—প্রিমিয়ার লিগে যা দেখা গেল
ভোরের সূর্য নাকি দিনের পূর্বাভাস দেয়। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের জন্য এ কথা সত্যি হলে সমর্থকদের মনটাই হয়তো খারাপ হয়ে যাবে। কারণ, লিগে নতুন বছরের শুরুটা একেবারেই ভালো যায়নি। গতকাল রাতে প্রিমিয়ার লিগে চারটি ম্যাচ হয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ম্যাচই শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। অন্য ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। বেশ ম্যাড়মেড়ে এক রাতই বলতে হয়।
ফুটবলের পরিসংখ্যানভিত্তিক পোর্টাল অপ্টা জো জানিয়েছে, প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় দিন—যেদিন অন্তত চারটি ম্যাচ খেলা হলেও দুটির বেশি গোল হয়নি। এর আগে এমন ঘটনা প্রথম ঘটেছিল ১৯৯৮ সালের ২৯ এপ্রিল। সেদিনও চার ম্যাচে গোল হয়েছিল মাত্র দুটি।
শুধু তা–ই নয়, পরিসংখ্যানের আরেকটি পাতায়ও এটি প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে দ্বিতীয় দিন, যেদিন চার ম্যাচের মধ্যে তিনটি শেষ হয় গোলশূন্য (০-০) ড্রয়ে। এই ঘটনা প্রথম ঘটে ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল।
গতকাল রাতে স্যান্ডারল্যান্ডের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে ম্যানচেস্টার সিটি। লিডসের বিপক্ষে একই স্কোরলাইন নিয়ে মাঠ ছাড়ে লিভারপুলও। টটেনহামকেও গোলশূন্য ড্রয়ে রুখে দেয় ব্রেন্টফোর্ড। ক্রিস্টাল প্যালেস ও ফুলহামের মধ্যকার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়।
স্যান্ডারল্যান্ডের মাঠে শুরু থেকে আক্রমণাত্মক ফুটবলই খেলেছে ম্যানচেস্টার সিটি। বলদখল ও আক্রমণ—দুই জায়গাতেই এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেও গোল আদায় করতে পারেনি সিটি। এই ম্যাচ জিতলে শীর্ষে থাকা আর্সেনালের সঙ্গে সিটির পয়েন্ট ব্যবধান হতো ২। কিন্তু ড্র করায় সেই ব্যবধান এখন ৪ পয়েন্টের।
ম্যাচ শেষে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা বলেন, ‘এখানে খেলতে আসা সত্যিই কঠিন। কিন্তু বক্সের ভেতরে আমরা যে সুযোগগুলো পেয়েছিলাম, সেগুলো কঠিন ছিল না। কিন্তু আমরা গোল করতে পারিনি। তবে সামগ্রিকভাবে দারুণ একটি দলের বিপক্ষে ম্যাচটি ভালোই ছিল। কঠিন এই প্রতিপক্ষের বিপক্ষে আমার খেলোয়াড়দের নিয়ে আমি গর্বিত। জয়ের জন্য যা করার, আমরা সবই করেছি। ছেলেরা একটু হতাশ, কিন্তু মাথা উঁচু রাখতেই হবে। কারণ, তিন দিনের মধ্যেই চেলসির বিপক্ষে আরেকটি কঠিন ম্যাচ অপেক্ষা করছে।’
সিটির মতো লিভারপুলও বেশ দাপুটে ফুটবল খেলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত গোলটা আদায় করতে পারেনি। ৬৬ শতাংশ বলের দখল ও ১৬টি শট নিয়েও মাঠ ছাড়তে হয় গোল ছাড়াই। যদিও এই ম্যাচসহ সব মিলিয়ে টানা ৮ ম্যাচে অপরাজিত থাকল তারা।
ম্যাচ শেষে স্কাই স্পোর্টসকে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেন, ‘এটা মৌসুমে প্রথমবার নয় যে বল দখলে রেখে আমরা সুযোগ তৈরি করেছি; কিন্তু আমার মনে হয়, তা যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও বেশি সুযোগ তৈরি করতে হবে।’
১৯ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। সমান ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি। তৃতীয় অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট ৩৯। আর ১৯ ম্যাচে ৩৩ পয়েন্ট নিয়ে চারে লিভারপুল। ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে ড্র করা টটেনহাম ২৬ পয়েন্ট নিয়ে ১২তম।