বায়ার্ন-আর্সেনাল-ইন্টার চারে চার, বাকিরা কে কোথায়

চ্যাম্পিয়নস লিগ
বায়ার্ন-আর্সেনাল-ইন্টার চারে চার, বাকিরা কে কোথায়
অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলল উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্ব। সব দল খেলে ফেলেছে চারটি করে ম্যাচ। চার ম্যাচের চারটিতেই জিতেছে তিনটি দল—বায়ার্ন মিউনিখ, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলান। চতুর্থ ম্যাচ ডেতে হেরে চারে চার করার সুযোগ হারিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন পিএসজি ও টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ।
বায়ার্ন, আর্সেনাল ও ইন্টার মিলানের পয়েন্ট সমান হলেও সবার ওপরে জার্মান পরাশক্তি বায়ার্ন। পয়েন্টের মতো বায়ার্ন ও আর্সেনালের গোল ব্যবধানও সমান, তবে বাভারিয়ান ক্লাবটি ওপরে আছে গোল বেশি করায়। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমের প্রথম ১৬টি ম্যাচই জেতা বাভারিয়ান ক্লাবটি মঙ্গলবার পিএসজিকে হারিয়ে পেয়েছে সর্বশেষ জয়।
৩৬ দলের লিগ পর্বে প্রতিটি দল খেলবে আটটি করে ম্যাচ। শীর্ষ আট দল সরাসরি শেষ ষোলোতে উঠে যাবে। নবম থেকে ২৪তম, এই ১৬টি দল প্লে-অফ রাউন্ডে খেলবে। সেখান থেকে আটটি দল উঠবে শেষ ষোলোতে। এরপর কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল।