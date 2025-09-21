শেষ মুহূর্তের গোলে ম্যান সিটিকে রুখে দিল আর্সেনাল
আর্সেনাল ১ : ১ ম্যানচেস্টার সিটি
নিজেদের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে কোনোরকমে হার এড়িয়েছে আর্সেনাল। শুরুতে আর্লিং হলান্ডের গোলে পিছিয়ে পড়ে গানাররা। এরপর চেষ্টা করেও সমতা ফেরাতে পারেনি তারা। একপর্যায়ে প্রিমিয়ার লিগে দ্বিতীয় হার যখন চোখ রাঙাচ্ছিল, তখনই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ‘গানার’রা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লির গোলে ১-১ ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা।
এই ড্রয়ের পর দুই নম্বরে থাকা আর্সেনাল পয়েন্ট এখন ৫ ম্যাচে ৩ জয়, ১ হার এবং ১ ড্রয়ে ১০। অন্য দিকে বেশির ভাগ সময় এগিয়ে থেকেও জিততে না পারা ম্যান সিটির পয়েন্ট ৫ ম্যাচে ২ জয়, ২ হার ও ১ ড্রয়ে ৭। গার্দিওলার দল এখন পয়েন্ট টেবিলের ৯ নম্বরে আছে। শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ৮ পয়েন্টে পিছিয়ে আছে সিটি।
রোববার রাতে ঘরের মাঠ এমিরেটসে শুরু থেকেই আক্রমণকে পাখির চোখ করে আর্সেনাল। বল দখলে এগিয়ে ছিল তারাই। কিন্তু ম্যাচের ৯ মিনিটেই আর্সেনালের লড়াইটা কঠিন করে তুলেন আর্লিং হলান্ড।
প্রতি-আক্রমণে তিজানি রেইন্ডার্সের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন এই স্ট্রাইকার। এটি চলতি মৌসুমে ম্যান সিটির হয়ে হলান্ডের সপ্তম ম্যাচে ৬ষ্ঠ গোল। সিটি এগিয়ে যাওয়ার পর আর্সেনাল মরিয়া চেষ্টা করে ঘুরে দাঁড়ানোর। কিন্তু প্রথমার্ধে তাদের কোনো আক্রমণই আলোর মুখ দেখেনি।
বিরতির পরপর একাধিক পরিবর্তন আনে আর্সেনাল। ননি মাদুয়েকের বদলে বুকায়ো সাকা এবং আবদুকদির খোসানভের বদলে মাঠে নামেন মাথেউস নুনেস। এ সময়ও আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে উঠে ম্যাচে। কিন্তু দুই দলই কাছাকাছি গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে বারবার। এক পর্যায়ে মনে হচ্ছিল, আর্সেনাল হয়তো ঘরের মাঠে হার নিয়েই মাঠ ছাড়বে। যদিও শেষ পর্যন্ত তেমনটা হয়নি।
যোগ করা সময়ে আর্সেনালের ত্রাতা হয়ে আবির্ভূত হন ৮০ মিনিটে ইয়ুরিয়েন টিম্বারের বদলি নামা গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। এবেরেচি এজের দারুণ এক পাস থেকে বল পেয়ে সিটি বক্সে ঢুকে পড়েন মার্তিনেল্লি।
এরপর এগিয়ে আসা গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মার মাথার ওপর দিয়ে বল জালে জড়িয়ে আর্সেনালকে সমতায় ফেরান এই ব্রাজিলিয়ান। এই গোলই শেষ পর্যন্ত হার থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে আর্সেনালকে। ঘরের মাঠে সিটির সঙ্গে এক পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছেড়েছে তারা।