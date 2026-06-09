মায়াবী ‘নয়’ নম্বরের খোঁজে ব্রাজিল

মায়াবী ‘নয়’ নম্বরের খোঁজে ব্রাজিল
রোনালদোর পর কতজন এলেন, গেলেন। কিন্তু চেনা ঘরানার ‘নম্বর নয়’ আর ফিরে আসেনি সেলেসাওদের জার্সিতে। দুয়ারে কড়া নাড়ছে ২০২৬ বিশ্বকাপ। ফুটবলপ্রেমীদের মনে তাই অবধারিত প্রশ্ন—এবার ব্রাজিলের নয় নম্বর জার্সির ভার যাঁর কাঁধে, সেই ম্যাথেউস কুনিয়া কি পারবেন কোটি ভক্তের দীর্ঘদিনের আক্ষেপ মেটাতে? রোনালদোর বিদায়ের পর ব্রাজিলের হেক্সা (ষষ্ঠ বিশ্বকাপ) মিশন যেমন কেবলই এক অধরা স্বপ্ন হয়ে থেকে গেছে, তেমনি পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের হাপিত্যেশ করতে হয়েছে একজন জাত স্ট্রাইকারের জন্য।