সাফ নারী ফুটসাল
হারতে হারতে ভুটানের সঙ্গে সাবিনাদের ড্র
ব্যাংককের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে প্রথম সাফ ফুটসাল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। কিন্তু দ্বিতীয় ম্যাচেই যেন কিছুটা তাল হারিয়ে ফেলল লাল-সবুজের দল।
ভারতের বিপক্ষে দাপুটে জয়ে শিরোপার স্বপ্ন উঁকি দিলেও ভুটানের বিপক্ষে আজ হোঁচট খেয়েছে সাবিনা খাতুনের দল। হারতে হারতে কোনোমতে ৩-৩ গোলের ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।
ম্যাচের শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশের মেয়েরা। ৩ মিনিটেই গোল করে ভুটানকে এগিয়ে দেন সোনম ল্যামো। তবে ম্যাচে ফিরতে সময় নেয়নি বাংলাদেশ। ৭ মিনিটে গোল শোধ করেন মাতসুশিমা সুমাইয়া। লড়াইটা এরপর আরও জমে ওঠে। ভুটানের হয়ে সোনম ল্যামো আরও ২টি গোল করলে হারের শঙ্কায় পড়ে বাংলাদেশ। ঠিক সেই মুহূর্তে ত্রাতা হয়ে আসেন অভিজ্ঞ দুই তারকা সাবিনা খাতুন ও মাসুরা পারভীন। ৩৫ ও ৩৬ মিনিটে তাঁদের ২ গোল অন্তত ১ পয়েন্ট নিশ্চিত করে।
ভুটানের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করায় ফাইনালের পথটা এখন একটু কঠিন হয়ে গেল। ১৯ জানুয়ারি বাংলাদেশের পরের প্রতিপক্ষ নেপাল। শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ড্র করলেও মালদ্বীপকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে নেপালি কন্যারা এখন উড়ছে। তাদের বিপক্ষে জিততে হলে সাবিনাদেরও সেরা খেলাটাই খেলতে হবে।
নারীদের লড়াইটা ড্রয়ে শেষ হলেও পুরুষ দলের অবস্থা বেশ করুণ। প্রথম ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে ৪-৪ গোলে ড্র করে যে আশা জাগিয়েছিল বাংলাদেশ, দ্বিতীয় ম্যাচেই তা ফিকে হয়ে গেছে। মালদ্বীপের কাছে স্রেফ বিধ্বস্ত হয়েছে দল। গতকাল ৬-১ গোলের বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্টে টিকে থাকাই এখন কঠিন হয়ে পড়েছে ছেলেদের জন্য।