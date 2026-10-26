অভিমান ভুলে রিয়াল এবার কেন যাচ্ছে ব্যালন ডি’অরে

অভিমান ভুলে রিয়াল এবার কেন যাচ্ছে ব্যালন ডি’অরে
আলমারিতে তুলে রাখা ২০২৪ সালের স্যুটগুলোতে নিশ্চয়ই ধুলা জমেছিল। সেগুলো কি বের করা হবে, নাকি লন্ডনের বিখ্যাত থিয়েটার প্যালাডিয়ামে নতুন স্যুটে দেখা যাবে ভিনিসিয়ুস-এমবাপ্পেদের?
পরেরটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ২০২৪ ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠান নিয়ে সেই অভিমান এত দিনে ভুলে গেছে রিয়াল। ফরাসি সংবাদমাধ্যম লে’কিপ কদিন আগে জানায়, লন্ডনে আজ রাতে ব্যালন ডি’অর গালা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবে রিয়ালের প্রতিনিধিদল। ২০২৪ ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠান শেষ মূহূর্তের সিদ্ধান্তে বয়কট করেছিল মাদ্রিদের ক্লাবটি। ২০২৫ সালে ক্লাবটির একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারী দলের ফুটবলার ক্যারোলাইন উইয়ার।
কিন্তু এবার ক্লাব প্রতিনিধিদের পাশাপাশি রিয়ালের খেলোয়াড়েরা থাকবেন অনুষ্ঠানে। সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও জুড বেলিংহামরা যাবেন। এমবাপ্পের উপস্থিতির কথা আলাদা করে নিশ্চিত করেছে আরএমসি স্পোর্ট। এবার ব্যালন ডি’অর জয়ে রিয়ালের এ ফরাসি তারকা অন্যতম ফেবারিট।
ছেলেদের ব্যালন ডি’অরের মনোনীত ৩০ জনের তালিকায় আছেন রিয়ালের চার খেলোয়াড়—এমবাপ্পে, বেলিংহাম, ভিনিসিয়ুস ও কুকুরেয়া। বর্ষসেরা গোলকিপার ক্যাটাগরিতে থিবো কোর্তোয়া এবং বর্ষসেরা উদীয়মান ক্যাটাগরিতে আছেন ইয়ান দিওমান্দে। মেয়েদের বর্ষসেরা উদীয়মান ক্যাটাগরিতে মনোনীত হয়েছেন ফরোয়ার্ড ফেলিসিয়া শ্রোডার।
রিয়াল কেন ২০২৪ ব্যালন ডি’অর বয়কট করেছিল
সেবার ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানের মাসখানেক আগে রিয়াল মোটামুটি নিশ্চিত ছিল ট্রফিটা তাঁদের খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুসের হাতেই উঠবে। চ্যাম্পিয়নস লিগ, লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ের পাশাপাশি মৌসুমের শেষ ভাগে দারুণ খেলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। বাজিকরদের চোখেও ব্যালন ডি’অর জয়ে ছিলেন ফেবারিট। কিন্তু প্যারিসের থিয়েটার দু শাতলেতে পুরস্কারটি দেওয়ার আগে রিয়াল জেনে যায়, ভিনিসিয়ুসের হাতে ট্রফিটি উঠছে না। ক্লাবটি এ ক্ষোভে ব্যালন ডি’অর গালা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়।
ব্যালন ডি’অর বিজয়ী নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বার্তা সংস্থা এএফপিকে রিয়ালের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘পুরস্কার দেওয়ার যে মানদণ্ড, তার ওপর ভিত্তি করে বিজয়ী হিসেবে যদি ভিনিসিয়ুসকে বেছে না নেওয়া হয়, তাহলে একই মানদণ্ড বিচারে কারবাহালকে বিজয়ী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত। যেহেতু এমন কিছু হয়নি, তাই এটা পরিষ্কার যে ব্যালন ডি’অর-উয়েফা রিয়াল মাদ্রিদকে সম্মান করে না। আর যেখানে সম্মান নেই, রিয়াল মাদ্রিদ সেখানে যায় না।’
সেবার ব্যালন ডি’অর জেতেন স্পেনের হয়ে ইউরো, ম্যানচেস্টার সিটির জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগ, ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ এবং উয়েফা সুপার কাপ জেতা রদ্রি। এ নিয়ে তখন তুমুল শোরগোল হয়েছিল।
রিয়াল অনুষ্ঠান বয়কট করায় তখনকার কোচ কার্লো আনচেলত্তি ও এমবাপ্পে ব্যক্তিগত পুরস্কার সরাসরি নিতে পারেননি। পরের বছর ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানও বয়কট করে রিয়াল। সংবাদমাধ্যমগুলো তখন দাবি করে উয়েফা ও ব্যালন ডি’অর ট্রফির আয়োজক ফ্রান্স ফুটবল সাময়িকীর সঙ্গে বিরোধের নিষ্পত্তি না হওয়ায় টানা দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠান বয়কট করে ক্লাবটি। তবে বিবিসি জানিয়েছিল, পুরস্কার দেওয়ার সেই সময় শিডিউল নিয়ে সমস্যায় পড়েছিল রিয়াল। সেবার মনোনয়ন পেয়েছিলেন বেলিংহাম, এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস।
রিয়াল এবার কেন যাচ্ছে
রিয়ালের অবস্থান পরিবর্তনের কারণ এখনো সুনির্দিষ্ট নয়। তবে ধারণা করা হচ্ছে, এমবাপ্পের পুরস্কারটি জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ক্লাবটি। এ কারণে এবারের অনুষ্ঠানে তাঁরা প্রতিনিধিদল পাঠাবে। গোল ডট কম জানিয়েছে, ব্যালন ডি’অর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নাকি দূরত্বও ঘুচেছে রিয়ালের।
স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএস জানিয়েছে, রিয়ালের পুরুষ ও নারী দল থেকে প্রতিনিধি থাকবে এবারের ব্যালন ডি’অর অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি ক্লাবটির ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহী পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদলও উপস্থিত থাকবে।
তবে রিয়ালের প্রতিনিধিদলের উপস্থিতি মানেই এই নয় যে ট্রফিটা এবার এমবাপ্পের জয় নিশ্চিত। হ্যারি কেইন ও লামিনে ইয়ামালের মতো শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী আছেন।