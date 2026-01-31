ভুটানকে ১২ গোলে উড়িয়ে বাংলাদেশের দারুণ শুরু

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল
ভুটানকে ১২ গোলে উড়িয়ে বাংলাদেশের দারুণ শুরু
সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের আধিপত্য ধরে রেখে যাত্রা শুরু করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। আজ নেপালের পোখারার রঙ্গশালায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে ভুটানকে ১২-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। ম্যাচজুড়েই ছিল বাংলাদেশের একক আধিপত্য। ভুটানের রক্ষণভাগকে ভেঙেচুরে মাঠ ছেড়েছে পিটার বাটলারের দল।
ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও গোল পেতে কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হয় বাংলাদেশকে। ২৭ মিনিটে প্রথম গোলটি মামনি চাকমার, যা ছিল ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত। মামনি কর্নার থেকে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে বল জালে জড়ান। জালে যাওয়ার আগে বল ভুটানের গোলকিপারের হাতে লেগেছে কি না রিপ্লেতে পরিষ্কার বোঝা যায়নি। বল সরাসরি জালে গেলে এটি অলিম্পিক গোল। মামনির গোলের পর আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি বাংলাদেশকে। প্রথমার্ধেই আরও দুটি গোল করে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় দল।
বিরতির পর আক্রমণের ধার আরও বাড়ায় বাংলাদেশ। একের পর এক আক্রমণে ভুটানের রক্ষণভাগকে তছনছ করে দেয় আলপি-মুনকিরা। পঞ্চম গোল হজম করার পর গোলরক্ষক পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় ভুটান। তবে তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি; ম্যাচের ৫৯ মিনিটে বাংলাদেশ পায় তাদের ষষ্ঠ গোলটি। বাকি সময়ে এসেছে আরও ছয় গোল। গোল উৎসবের মধ্য দিয়ে বড় জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।
পোখারার রঙ্গশালায় মাঠের অবস্থা খুব একটা সুবিধার ছিল না। মাঠের অনেকটা অংশে ঘাস নেই এবং মাটি ছিল কিছুটা এবড়োখেবড়ো। এমন প্রতিকূল মাঠে বল নিয়ন্ত্রণে রাখতে শুরুতে মেয়েদের কিছুটা বেগ পেতে হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নেয় তারা।
চার জাতির এই টুর্নামেন্টের বাকি দুই দল স্বাগতিক নেপাল ও ভারত আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সোয়া তিনটায় মুখোমুখি হবে। লিগ ভিত্তিক টুর্নামেন্টে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষ দুই দল ৭ ফেব্রুয়ারি ফাইনালে লড়বে।
সাফ পরিসংখ্যানে অনূর্ধ্ব-১৮, ১৯ ও ২০ পর্যায়ে এ পর্যন্ত ৬টি টুর্নামেন্টের ৫টিতেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। ২০২৪ সালে ঢাকায় সর্বশেষ সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ ফুটবলে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চ্যাম্পিয়ন হয়। গত বছর ঢাকায় সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবলেও চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ। এবারও মুকুট ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়েই মিশন শুরু করেছে লাল-সবুজের মেয়েরা।