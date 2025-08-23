প্রয়াত দিয়োগো জোতার নাম ভাঙিয়ে ৭৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নিল কারা

প্রয়াত দিয়োগো জোতার নাম ভাঙিয়ে ৭৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নিল কারা
প্রতিষ্ঠানটির নাম দিয়োগো জোতা ফাউন্ডেশন, ওয়েবসাইটের ঠিকানা diogojotafoundation.org। এই ওয়েবসাইটে লিভারপুল ফুটবল ক্লাব, ইউনিসেফ, আলিয়াঞ্জ এবং পর্তুগিজ প্ল্যাটফর্ম অব ডেভেলপমেন্ট এনজিওর মতো মতো বড় বড় প্রতিষ্ঠানের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্গে জোতা ও তাঁর পরিবারের ছবিও।
ফাউন্ডেশনটি সবার কাছে যেভাবে অনুদান চেয়েছে, তা দেখলে যে কেউ বলবেন প্রয়াত জোতার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য অথবা যুবসমাজের উন্নয়নে তাঁর শেষ ক্লাব লিভারপুল এই ওয়েবসাইট খুলেছে। এমনটি ভেবে অনেকে অর্থসহায়তাও দিয়েছেন। এভাবে মাত্র কয়েক দিনেই ৬৪ হাজার ২৫০ ডলার হাতিয়ে নিয়েছে চক্রটি, বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭৮ লাখ ৪০ হাজার টাকা।
অথচ এ ব্যাপারে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এবং জোতার পরিবার কিছুই জানত না বলে দাবি করেছে দ্য টেলিগ্রাফ। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটি অনুসন্ধানের পর নিশ্চিত হয়েছে, এই ফাউন্ডেশন সম্পূর্ণ ভুয়া এবং এর সঙ্গে লিভারপুল ও জোতার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি সংস্থাগুলোর কেউই ফাউন্ডেশনটির সঙ্গে যুক্ত নয়। অনুমতি ছাড়াই তাদের লোগো ব্যবহার করা হয়েছে।
দ্য টেলিগ্রাফ আরও জানিয়েছে, ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইটে শুধু ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে অনুদান দেওয়ার অপশন রাখা হয়েছে, যা ভুয়া স্কিমের একটি লক্ষণ। তা ছাড়া ব্রিটিশ চ্যারিটি কমিশনে দাতব্য সংস্থা হিসেবে ফাউন্ডেশনটি এখনো নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেনি।
বিষয়টি জানার পর জনসাধারণকে সচেতন করতে বিবৃতি দিয়েছে লিভারপুল কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটি স্পষ্ট জানিয়েছে, ‘প্রয়াত জোতার নামে প্রতিষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের সঙ্গে ক্লাবের বা খেলোয়াড়ের পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। জোতার স্মরণে যদি কেউ কিছু করতে চান, তাহলে আমাদের অফিশিয়াল স্টোর থেকে Diogo J. 20 নাম ও নম্বরের জার্সি কিনুন। এই টাকা পুরোটাই যাবে ক্লাবের নিজস্ব ফাউন্ডেশনে। জোতার নামে আমরা তৃণমূল পর্যায়ে ফুটবল কর্মসূচিও চালু করব।’
ইংল্যান্ডের তহবিল সংগ্রহের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফান্ডরেইজিং রেগুলেটর জানিয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা বা কারও মৃত্যুর পর কিছু অসাধু চক্র মানুষের সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে প্রতারণার ফাঁদ পেতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। সংস্থাটি সবাইকে সতর্ক থাকতে পরামর্শ দিয়েছে এবং অনুদান দেওয়ার আগে সবকিছু যাচাই করে নিতে বলেছে।
গত ৩ জুলাই স্পেনের জামোরা প্রদেশের একটি মহাসড়কে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান লিভারপুলের পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়োগো জোতা।