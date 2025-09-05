অঘটনের শিকার জার্মানি, দাপট দেখাল স্পেন–বেলজিয়াম

অঘটনের শিকার জার্মানি, দাপট দেখাল স্পেন–বেলজিয়াম
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে গতকাল রাতে মাঠে নেমেছিল ইউরোপের চার বড় দল—স্পেন, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম। এই চার পরাশক্তির মধ্যে জয় পেয়েছে স্পেন ও বেলজিয়াম। অন্যদের মধ্যে নেদারল্যান্ডস ড্র করলেও অঘটনের শিকার হয়েছে জার্মানি। স্লোভাকিয়ার বিপক্ষে হার দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাই শুরু করেছে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।
অঘটনের শিকার জার্মানি
বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে প্রথম ম্যাচেই অঘটনের শিকার হলো জার্মানি। ব্রাতিস্লাভায় স্বাগতিক স্লোভাকিয়ার কাছে ২-০ গোলে হেরে গেছে জার্মানরা। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার তিন মিনিট আগে এগিয়ে যায় স্লোভাকিয়া। নিজ অর্ধ থেকে দৌড়ে উঠে ডেভিড স্ট্রেলেকের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে গোল করেন স্লোভাকিয়ার ডেভিড হ্যানকো।
বিরতির পরপরই ব্যবধান বাড়ান মিডলসব্রোর ফরোয়ার্ড স্ট্রেলেক। আন্তোনিও রুদিগারকে দারুণভাবে পরাস্ত করে বাঁকানো শটে বল জড়ান জালে স্লোভাকিয়ার এই খেলোয়াড়। দুই অর্ধে করা এই দুই গোলেই নিশ্চিত হয় জার্মানির হার। এটি বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জার্মানির মাত্র চতুর্থ হার! এর আগে ১৯৮৫ সালে পর্তুগালের কাছে, ২০১১ সালে ইংল্যান্ডের কাছে এবং নর্থ মেসিডোনিয়ার কাছে ২০২১ সালে হারের শিকার হয়েছিল জার্মানরা। পাশাপাশি এই নিজেদের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার ৯১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে হার নিয়ে ফিরল জার্মানি।
গ্রুপ ‘এ’ থেকে অন্য ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ড। আগামী রোববার তারা মুখোমুখি হবে জার্মানির।
জার্মানির ডিফেন্ডার জনাথন তাহ ব্যর্থতা স্বীকার করে বলেছেন, ‘আজ হারই প্রাপ্য ছিল। কিছু একটার অভাব ছিল, ক্লান্তি ছাড়াও অন্য কোনো কিছু। প্রতিপক্ষ এমন কিছু করেনি, যা আমাদের চমকে দিয়েছে। আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে হবে এবং পরবর্তী ম্যাচে ভালো করতে হবে।’
স্পেনের দাপুটে জয়
একই রাতে বুলগেরিয়ার বিপক্ষে ৩–০ গোলের দাপুটে জয় পেয়েছে স্পেন। ম্যাচে ৭৮ শতাংশ বলের দখল রাখা স্পেন ২৪ শট নিয়ে ১২টি লক্ষ্যে রাখে। অন্যদিকে বুলগেরিয়া নিজেদের মাঠে ৩টি শট নিলেও কোনোটিই লক্ষ্যে রাখতে পারেনি।
ম্যাচের তিনটি গোলই এসেছে প্রথমার্ধে। ৫ মিনিটেই স্পেনকে এগিয়ে দেন মিকেল ওইরাজাবাল। ৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মার্ক কুকুরেয়া। ৮ মিনিট পর মিকেল মেরিনোর গোল নিশ্চিত করে স্পেনের বড় জয়। স্পেনের কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে জয়ের পর বলেছেন, ‘আমরা খুশি, কিন্তু আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে।’
গ্রুপ ‘ই’ থেকে ম্যাচে জর্জিয়াকে হারিয়েছে তুরস্ক। জমে ওঠা ম্যাচে শেষ পর্যন্ত তুরস্কের জয় ৩–২ গোলের ব্যবধানে। আগামী রোববার রাতে তুরস্কের মাঠে আতিথ্য নেবে স্পেন।
নেদারল্যান্ডসের হতাশা, বেলজিয়ামের গোল–উৎসব
গ্রুপ ‘জি’–তে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র করেছে পোল্যান্ড। এদিন ঘরের মাঠে ডেনজেল ডামফ্রিসের গোলে এগিয়ে যায় ডাচরা। এগিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ম্যাচজুড়ে দাপটও ছিল তাদের। ৭৪ শতাংশ বলের দখল রাখা ডাচরা সব মিলিয়ে শট নেয় ১৪টি। এরপরও অবশ্য শেষ রক্ষা হয়নি। ম্যাচের ৮০ মিনিটের মাথায় ম্যাটি ক্যাশের গোলে ১-১ ব্যবধানে ড্র নিয়ে মাঠ ছাড়ে পোলিশরা। এই ড্রয়ে তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ ‘জি’র শীর্ষে আছে নেদারল্যান্ডস। এক ম্যাচ বেশি খেলে সমান পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে পোল্যান্ড।
ম্যাচ শেষে হতাশ ডাচ অধিনায়ক ভার্জিল ফন ডাইক বলেছেন, ‘আমরা প্রথমার্ধে সুযোগ তৈরি করেছি। হয়তো তখনই ২-০ করে দিতে পারলে বিষয়গুলো সহজ হয়ে যেত। ঘরে ড্র করা নিশ্চিতভাবেই ইতিবাচক কিছু নয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা যেখানে আছি এবং এটাই বাস্তবতা।’
একই গ্রুপ ‘জে’ থেকে লিখটেনস্টাইনের মাঠে ৬-০ গোলের দাপুটে জয় পেয়েছে বেলজিয়াম। ম্যাচে জোড়া গোল করেছেন ইউরি তিয়েলেমানস। এ ছাড়া একটি করে গোল করেছেন ম্যাক্সিম ডি কুইপার, আর্থুর থিয়াটে, কেভিন ডি ব্রুইনা ও মালিক ফোফানা। এ জয়ে তিন ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আছে বেলজিয়াম। এই গ্রুপে শীর্ষে কাজাখাস্তানকে ১–০ গোলে হারানো ওয়েলস। ৫ ম্যাচে ওয়েলেসের পয়েন্ট ১০।