বলা হচ্ছে সৌদি আরবের উইঙ্গার সালেম আল–দাউসারির কথা। আর্জেন্টিনার বিপক্ষে সেরা বিশ্বকাপ গোলের আলোচনায় থাকার মতো গোল করেছেন, সঙ্গে এনে দিয়েছেন ঐতিহাসিক জয়। এর পরের ম্যাচেই আবার পোল্যান্ডের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেছেন, নকআউট রাউন্ডে যাওয়ার সহজ সমীকরণটাকে কিছুটা হলেও কঠিন করেছেন।

🧤 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐑𝐄𝐀𝐓 𝐖𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐠𝐏𝐎𝐋𝐀𝐍𝐃!



Wojciech Szczesny denied 🇸🇦 Salem Aldawsari's penalty for Poland to keep the lead!#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/hIyfzUjuRL