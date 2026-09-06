ফুটবল

বজ্রপাত, দুই পেনাল্টি আর মার্টিনোর সঙ্গে সাক্ষাতের ম্যাচ মেসির

খেলা ডেস্ক
আটলান্টার বিপক্ষে গোল পাননি মেসিরয়টার্স

ইন্টার মায়ামি ২ : ২আটলান্টা ইউনাইটেড

মাঠে নামার আগেই ম্যাচটিকে ঘিরে ছিল দুটি আলাদা গল্প। আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর প্রথমবার মাঠে নামছেন লিওনেল মেসি। আর তাঁর প্রতিপক্ষ আটলান্টা ইউনাইটেডের কোচ জেরার্ড মার্টিনো। যিনি বার্সেলোনা, আর্জেন্টিনা জাতীয় দল ও ইন্টার মায়ামিতে মেসির কোচ ছিলেন।

এর সঙ্গে যোগ হয়ে যায় আচমকা আরেক ঘটনা। বজ্রপাতের কারণে পিছিয়ে যায় কিক–অফের সময়, শুরু হয় শেষ পর্যন্ত ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট দেরিতে। মেজর লিগ সকারের ম্যাচটিতে শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউই জেতেনি। চার গোলের ম্যাচটি শেষ হয়েছে ২-২ সমতায়।

প্রথমার্ধের শুরুতে অবশ্য গোলের খুব একটা সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কোনো দলই। ৩২ মিনিটে সেই অপেক্ষার অবসান ঘটান কাসেমিরো। মেসির ক্রস থেকে পাওয়া বলে হেডে গোল করে মায়ামিকে এগিয়ে দেন তিনি। তিন মিনিট পরই সমতায় ফেরে আটলান্টা। গোল করেন মিগুয়েল আলমিরন। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে অবশ্য আবারও এগিয়ে যায় মায়ামি। লুইস সুয়ারেজের গোলে ২-১ ব্যবধানে বিরতিতে যায় স্বাগতিকেরা।

মেসির ক্রস থেকে হেডে গোল করেন কাসেমিরো
এএফপি

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ অনেকটাই নেয় আটলান্টা। একবার মায়ামির গোললাইন থেকে বল ফিরিয়ে দেন রক্ষণভাগের এক খেলোয়াড়। এরপর ৭৩ মিনিটে পেনাল্টিও পায় সফরকারীরা। তবে আলমিরনের নেওয়া শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন মায়ামির গোলকিপার সেন্ট ক্লেয়ার।

আটলান্টার চাপ অবশ্য শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারেনি মায়ামি। ৮৭ মিনিটে আবার পেনাল্টি পায় সফরকারীরা। কাইসেদোর ফাউলে পেনাল্টি আদায় করে নেওয়া ব্রিল এমবোলো নিজেই স্পটকিক নিয়ে গোল করেন। এটি ছিল সুইস ফরোয়ার্ডের আটলান্টার হয়ে অভিষেক ম্যাচ। গোল করে দলকে ২-২ সমতায় ফেরান তিনি।

মেসিদের এই উদ্‌যাপন গোলের, তবে মাঠ ছাড়তে হয়েছে পয়েন্ট ভাগাভাগির হতাশা নিয়ে
রয়টার্স

শেষ দিকে দুই দলই জয়সূচক গোলের চেষ্টা করেছে। যোগ করা সময়ের একেবারে শেষ দিকে গোলের সুযোগও তৈরি করেছিলেন মেসি। তাঁর প্রথম শট ঠেকিয়ে দেন আটলান্টা গোলকিপার লুকাস হোয়োস। ফিরতি বলে আবারও শট নিয়েছিলেন মেসি, কিন্তু জটলার মধ্যে সেটি লক্ষ্যে রাখতে পারেননি আর্জেন্টাইন তারকা।

ম্যাচের শেষ বাঁশির পর আরেক উত্তেজনা দেখা দেয়। দুই দলের খেলোয়াড়েরা জড়িয়ে পড়েন উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ে। সেখানে ছিলেন মেসি ও তাঁর মায়ামি সতীর্থ রদ্রিগো দি পলও। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পরিস্থিতি বড় কোনো ঝামেলায় গড়ায়নি।

শেষ বাঁশির পর তর্কে জড়ান দুই দলের খেলোয়াড়েরা
এএফপি

এই ড্রয়ে ২৩ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে দ্বিতীয় স্থানে আছে মায়ামি। শীর্ষে থাকা ন্যাশভিলের চেয়ে তারা পিছিয়ে ১০ পয়েন্টে। অন্যদিকে ২৩ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ দলের ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৪তম আটলান্টা।

মায়ামির পরের ম্যাচ ১০ সেপ্টেম্বর, শিকাগো ফায়ারের বিপক্ষে।

আরও পড়ুন

৪৭ ম্যাচ পর বুন্দেসলিগায় জাল খুঁজে পেল না বায়ার্ন

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন