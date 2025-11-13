২০২৮ ইউরোর ফাইনাল ওয়েম্বলিতে, উদ্বোধনী ম্যাচ কার্ডিফে

২০২৮ ইউরোর ফাইনাল ওয়েম্বলিতে, উদ্বোধনী ম্যাচ কার্ডিফে
২০২৮ ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের (ইউরো) উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৯ জুন কার্ডিফে। লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে ৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। টুর্নামেন্টটির আয়োজক ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা গতকাল বুধবার লন্ডনে ২০২৮ সংস্করণের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে এ তথ্য জানায়।
২৪ দলের এ টুর্নামেন্ট ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডজুড়ে মোট ৮টি শহরের ৯টি ভেন্যুতে আয়োজন করা হবে। ম্যাচ হবে মোট ৫১টি। সেমিফাইনাল এবং কোয়ার্টার ফাইনালের একটি ম্যাচও ঐতিহ্যবাহী ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ার্টার ফাইনালের বাকি ম্যাচগুলোর ভেন্যু ডাবলিন, গ্লাসগো ও কার্ডিফ। শেষ ষোলোর ম্যাচগুলো ওয়েম্বলি ছাড়া সব ভেন্যুতেই অনুষ্ঠিত হবে।
আয়োজক দেশগুলোর মধ্যে টুর্নামেন্টে যারা খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে, গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো তারা ঘরের মাঠে খেলবে। আগের ইউরো টুর্নামেন্টগুলোর মতো আয়োজক দেশগুলো এবার আর সরাসরি খেলার সুযোগ পাবে না। বাছাইপর্ব পেরিয়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। চারটি আয়োজক দেশকে বাছাইপর্বে আলাদা আলাদা গ্রুপে রাখা হবে এবং যারা সরাসরি উত্তীর্ণ হতে পারবে না, সেসব দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কধারী দুটি দলকে জায়গা দেওয়া হবে।
উয়েফা সভাপতি আলেক্সান্দার সেফেরিন বিবৃতিতে বলেন, ‘২০২৮ ইউরোয় আমরা সবাই জোরালো, স্পষ্ট ও ঐক্যবদ্ধভাবে ফুটবলের ভাষায় কথা বলব। আয়োজক দেশগুলো যেখানে খেলাটির জন্ম, তারা ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়ামগুলোয় লাখো সমর্থককে স্বাগত জানানোর অপেক্ষায়...ফাইনালের জন্য সুবিধাজনক সময়সহ ম্যাচ আয়োজনের ধরনে থাকছে নতুনত্ব। দর্শকের অভিজ্ঞতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।’
একটি স্বাধীন মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে উয়েফা জানিয়েছে, এই টুর্নামেন্টের কারণে ২০২৮ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে যুক্তরাজ্য ও আয়ারল্যান্ডে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন পাউন্ড আয় হতে পারে। কর্মসংস্থান তৈরি, আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ও বিদেশি দর্শকদের খরচজনিত অর্থনৈতিক প্রবাহ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
যুক্তরাজ্য সরকার, স্কটল্যান্ড সরকার, ওয়েলস সরকার ও আয়ারল্যান্ড সরকার যৌথভাবে ৭৪০ মিলিয়ন পাউন্ড পর্যন্ত অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই টুর্নামেন্টে, যাতে ‘আয়োজনটি নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়’ এবং বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা পান সমর্থকেরা।
কোয়ার্টার ফাইনালের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে কার্ডিফের প্রিন্সিপ্যালিটি স্টেডিয়াম, ডাবলিনের আভিভা স্টেডিয়াম, গ্লাসগোর হ্যাম্পডেন পার্ক ও ওয়েম্বলিতে। ১৯৯৬ ইউরোর সেমিফাইনাল, ফাইনাল ও ২০২০ ইউরোর ফাইনাল ওয়েম্বলিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ইংল্যান্ড বাছাইপর্ব পেরিয়ে চূড়ান্তপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে নিজেদের প্রথম ম্যাচটি খেলবে ম্যানচেস্টার সিটির ইতিহাদ স্টেডিয়ামে। ইংল্যান্ডে মোট পাঁচটি স্টেডিয়ামে ২০২৮ ইউরোর ম্যাচগুলো আয়োজন করা হবে। বেলফাস্টে ২০২৬ সালের ৬ ডিসেম্বর বাছাইপর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। গত মে মাসে উয়েফা জানায় ২০২৮ ইউরোর চার স্বাগতিক দেশ ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলসকে বাছাইপর্ব খেলতে হবে।