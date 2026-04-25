গোলক্ষুধা আর জয়ের নেশায় ছুটছেন দরিয়েলতন, শুভকামনা জানালেন ব্রাজিল আর নেইমারকে

গোলক্ষুধা আর জয়ের নেশায় ছুটছেন দরিয়েলতন, শুভকামনা জানালেন ব্রাজিল আর নেইমারকে
দরিয়েলতন গোমেজ যেন ফিরে এসেছেন আপন মহিমায়। বেতন-সংক্রান্ত জটিলতায় গত লিগ ম্যাচে মাঠের বাইরে থাকলেও ফিরেই নিজের জাত চিনিয়েছেন বসুন্ধরা কিংসের এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার। মঙ্গলবার পুলিশ এফসির বিপক্ষে ফেডারেশন কাপের ম্যাচে চার গোল এবং আজ লিগ ম্যাচে ব্রাদার্স ইউনিয়নের বিপক্ষে জয়সূচক গোলটি করে বুঝিয়ে দিলেন কেন তিনি কিংসের সবচেয়ে বড় আস্থার প্রতীক।
সব মিলিয়ে চলতি লিগে ১৪ গোল আর মৌসুমে ২১ গোল করে তিনি এখন দেশের ফুটবলের সবচেয়ে আলোচিত নামও। কিংস অ্যারেনায় আজকের ম্যাচ শেষে নিজের এই ছন্দ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ৩৬ বছর বয়সী দরিয়েলতন সতীর্থদের অবদানের কথাই বারবার বলেছেন। যেমন বলেন, ‘আমি অনেক গোল করে থাকতে পারি, কিন্তু আমি তো একা খেলি না। তারা (সহখেলোয়াড়েরা) আমাকে অনেক সাহায্য করে।’ গোল করার নেশা যে তাঁকে সব সময় তাড়িয়ে বেড়ায়, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট, ‘আমি খুব ক্ষুধার্ত (গোলের জন্য)। প্রতিটি ম্যাচ আমার কাছে নতুন ম্যাচ, নতুন ফাইনালের মতো।’
লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ নিয়ে দরিয়েলতন বেশ সচেতন। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আবাহনী লিমিটেডের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং পয়েন্ট টেবিলে তাদের অবস্থানের কথা মাথায় রেখে দরিয়েলতন বলেন, ‘এখন প্রতিটি ম্যাচই ফাইনাল, কারণ আবাহনীও খুব ভালো খেলছে এবং তারা আমাদের খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। তাই আমাদের প্রতিদিন ফাইনালের মতো খেলতে হবে।’
বাংলাদেশে ফেরা এবং বসুন্ধরা কিংসে আবার খেলার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই ব্রাজিলিয়ান জানান, এখানকার পরিবেশ ও মানুষের ভালোবাসা তাঁকে টানে। বলেন, ‘কিংস আমাকে চেয়েছে, তারা আমাকে ডেকেছে এবং আমি এখানে থাকতে পছন্দ করি। এখানে আমার পারফরম্যান্সও ভালো। এ ছাড়া আমি বাংলাদেশে থাকতে ভালোবাসি, তাই ফিরে আসা।’
ফুটবলের বাইরে ব্রাজিল জাতীয় দল ও নেইমারকে নিয়েও কথা বলেছেন দরিয়েলতন। তাঁর কথায়, ‘আমি ব্রাজিলের জন্য শুভকামনা জানাই। আমি চাই, ব্রাজিল যেন ভালো খেলে এবং বিশ্বকাপ জেতে।’ চোট থেকে ফেরা নেইমারকে নিয়ে তাঁর প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। নেইমারকে নিয়ে বলেন, ‘আমি আশা করি সে ফিরে আসবে। আমি তাকে খুব পছন্দ করি। সে বড় খেলোয়াড়। তার অভিজ্ঞতা আছে। তার জন্য আমার শুভকামনা রইল।’ ২০২৬ বিশ্বকাপে কোন চারটি দল সেমিফাইনালে যেতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু ব্রাজিল আর ফ্রান্সের নাম বলেন।
মাঠের ভেতরের গোলক্ষুধা আর মাঠের বাইরে শান্ত। সব মিলিয়ে দরিয়েলতন গোমেজ এখন বাংলাদেশ ফুটবল লিগের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাম। তবে লিগে কিংসের গত ম্যাচে কেন খেলেননি বা দলের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে বলেন, এটি ম্যানেজারের কাছে জিজ্ঞেস করাই ভালো হবে।