সৌদি আরবের সবচেয়ে ধনী ৫ ক্লাব, রোনালদোর আল নাসর কত নম্বরে

একসময়ের ‘অপরিচিত’ সৌদি লিগ এখন ইউরোপের বড় বড় লিগের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। তারকাদের ছড়াছড়ি, টাকার ঝলক আর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনায় তারা শুধু এশিয়ায় নয়, বিশ্ব ফুটবলেও বড় প্রভাব ফেলছে। এর মধ্যে পাঁচটি ক্লাব আলাদা করে নজর কাড়ছে। দলের বাজারমূল্য, বেতন কাঠামো আর তারকাসমৃদ্ধ স্কোয়াডের বিচারে এরা এখন সৌদি লিগের সবচেয়ে ধনী ক্লাব। চলুন, দেখে নেওয়া যাক কোন পাঁচটি ক্লাব আছে এই তালিকায়—
বাজারমূল্য প্রায় ১২ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। ইতালিয়ান স্ট্রাইকার মাতেও রেতেগুইকে দলে টেনে তারা বুঝিয়ে দিয়েছে বড় ক্লাবগুলোকে টক্কর দেওয়ার ইচ্ছা। যদিও বেতনের খরচ তুলনামূলক কম, তবে তাদের আর্থিক উত্থান চোখে পড়ার মতো। তাদের উত্থান এটাই প্রমাণ করে, সৌদি প্রো লিগের আর্থিক প্রাচুর্য আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড় কতটা বাড়ছে।
দলের বাজারমূল্য ১১ কোটি থেকে ১৫ কোটি ইউরোর মধ্যে। বার্ষিক বেতন বিল প্রায় ১৪ কোটি ইউরো। তাদের সবচেয়ে বড় চমক ব্যালন ডি’অর জয়ী করিম বেনজেমা। তাঁর উপস্থিতি ক্লাবটির আন্তর্জাতিক পরিচিতিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। বড় তারকাদের দলে টানার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য প্রতিযোগিতামূলক স্কোয়াড গড়ার দিকেও নজর দিচ্ছে আল ইত্তিহাদ।
তৃতীয় স্থানে আল আহলি। দলের বাজারমূল্য ১৫ কোটি থেকে ১৭ কোটি ৫০ লাখ ইউরোর মধ্যে। বার্ষিক বেতন খরচ প্রায় ১৭ কোটি ইউরো। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রিয়াদ মাহরেজ, যিনি শুধু ভক্তদেরই নয়, স্পন্সরদেরও নজর কেড়েছেন। আন্তর্জাতিক তারকাদের পেছনে বড় অঙ্কের অর্থ বিনিয়োগ করে আল আহলি এখন লিগের বড় দলগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত। লক্ষ্য পরিষ্কার, দেশের লিগে সাফল্য, সঙ্গে এশিয়ান প্রতিযোগিতায়ও দাপট।
আল হিলালের খরচের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে আল নাসর। তাদের বার্ষিক বেতন বিল ৩৯ কোটি ৬০ লাখ ইউরোর বেশি! একাই প্রায় ২০ কোটি ইউরো কামিয়ে নিচ্ছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। সঙ্গে রয়েছেন আইমেরিক লাপোর্তে ও কিংসলে কোমানের মতো তারকা। দলটির বাজারমূল্য প্রায় ১৪ কোটি ৫০ লাখ ইউরো। শুধু খেলাই নয়, ফুটবলের ব্যবসায়িক দুনিয়াতেও আল নাসর এখন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
সবার ওপরে আল হিলাল। দলটির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় ২৪ কোটি ইউরো। বার্ষিক বেতনের খাতেও খরচ প্রায় ১৯ কোটি ৭০ লাখ ইউরো। এশিয়ার সবচেয়ে সফল ক্লাব হিসেবে পরিচিত আল হিলালে সাম্প্রতিক কালে খেলেছেন বা খেলছেন নেইমার, রুবেন নেভেস, সের্গেই মিলিনকোভিচ-সাভিচদের মতো বড় তারকারা। ক্লাবটির লক্ষ্যই হলো এমন বড় বড় তারকাদের কেনা, যাঁরা মাঠে দলের পারফরম্যান্স তো বাড়াবেন, একই সঙ্গে ক্লাবের ব্র্যান্ড ভ্যালুও বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেবেন।