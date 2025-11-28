বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলেই ২১ কোটি টাকা পুরস্কার: কসোভোর সামনে দুই ম্যাচ
২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারলে ১৫ লাখ ইউরো (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২১ কোটি ২৩ লাখ টাকা) অর্থ পুরস্কার পাবে কসোভো জাতীয় ফুটবল দল। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটির সরকার গতকাল এই ঘোষণা দিয়েছে।
প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখছে কসোভো। ইউরোপিয়ান অঞ্চলের বাছাইপর্বে ‘বি’ গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে তারা নিশ্চিত করেছে আগামী মার্চে ইউরোপের প্লে–অফে খেলার সুযোগ। ৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১১ পয়েন্ট। সমান ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট পাওয়া সুইজারল্যান্ড গ্রুপের শীর্ষস্থান নিয়ে সরাসরি ২০২৬ বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে।
ইউরোপিয়ান প্লে–অফে ‘পাথ সি’ থেকে আগামী ২৬ মার্চ ব্রাতিস্লাভায় সেমিফাইনালে স্লোভাকিয়ার মুখোমুখি হবে কসোভো। ম্যাচটি জিততে পারলে ৩১ মার্চ প্রিস্টিনায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ফাইনালে উঠবে তারা। অন্য সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে তুরস্ক ও রোমানিয়া। সেই ম্যাচে জয়ী দল উঠবে ‘পাথ সি’র ফাইনালে।
কসোভোর অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী আলবিন কুর্তি জানিয়েছেন, স্লোভাকিয়াকে হারাতে পারলে দলকে ৫ লাখ ইউরো বোনাস দেওয়া হবে। টিভিতে সম্প্রচার হওয়া কেবিনেট বৈঠকে তিনি আরও বলেন, ‘আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, দল বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে পারলে অতিরিক্ত আরও ১০ লাখ ইউরো পুরস্কার দেওয়া হবে।’
সার্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০০৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের দেশ কসোভো। আট বছর পর, ২০১৬ সালে তারা উয়েফা ও ফিফার সদস্যপদ লাভ করে। স্বাধীনতার পর ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে আলবেনিয়ার বিপক্ষে প্রথম প্রীতি ম্যাচ খেলেছিল কসোভো। তবে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের মূলপর্বে খেলার সুযোগ তারা কখনো পায়নি।