শান্তি পুরস্কার নিয়ে আসছে ফিফা, প্রথমবার কি ডোনাল্ড ট্রাম্প পাবেন

শান্তি পুরস্কার নিয়ে আসছে ফিফা, প্রথমবার কি ডোনাল্ড ট্রাম্প পাবেন
নতুন একটি পুরস্কার চালু করতে যাচ্ছে ফিফা। ‘ফিফা পিস প্রাইজ’ বা ফিফা শান্তি পুরস্কার এর নাম। আগামী ৫ ডিসেম্বর ২০২৬ বিশ্বকাপের ড্র অনুষ্ঠানে প্রথমবার এই পুরস্কার প্রদান করবে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় আগামী বছর ১১ জুন থেকে শুরু হবে বিশ্বকাপ।
ফিফা গত বুধবার জানায়, এই পুরস্কারটি ‘ফিফা পিস প্রাইজ’ নামে পরিচিত হবে এবং ‘শান্তিতে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি জানাবে।’ ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। ইনফান্তিনোর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, এই পুরস্কার সবার আগে ট্রাম্পের হাতে উঠবে কি না? কিন্তু ইনফান্তিনো এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দেননি। ইনফান্তিনোর ভাষায়, ‘৫ ডিসেম্বর আপনারা দেখতে পাবেন।’
মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরামে এই মন্তব্য করেন ইনফান্তিনো। ট্রাম্প একই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার পর তাঁকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল।
ইনফান্তিনো বুধবার এই অনুষ্ঠানে আরও বলেন, ‘ক্রমবর্ধমান অস্থির ও বিভাজিত বিশ্বে, তাদের অসাধারণ অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যারা কঠোর পরিশ্রম করেন সংঘাতের ইতি টানতে এবং মানুষকে শান্তিপূর্ণ মনোভাবের সঙ্গে একত্রিত করতে।’ ফিফা জানিয়েছে, পুরস্কারটি এ বছর ইনফান্তিনো প্রদান করবেন। তারপর প্রতিবছর ‘বিশ্বজুড়ে ভক্তদের পক্ষ থেকে’ দেওয়া হবে।
ইনফান্তিনো বলেন, বিশ্বকাপ ড্র, ‘হচ্ছে সঠিক প্ল্যাটফর্ম সেই ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করার, যারা শান্তির জন্য এত কিছু করেছেন বা করছেন; কারণ, ফুটবল কিছুটা সাহায্য করতে পারে, কিন্তু তারপর আমাদের দরকার নেতাদের যারা সঠিকভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং লক্ষ্য হাসিল করবে।’
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে গত মাসে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়নি। যদিও ট্রাম্পের পক্ষে রিপাবলিকান থেকে বৈশ্বিক নেতারাও সুপারিশ করেছেন, ট্রাম্প নিজেও চেষ্টা করেছেন। ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা ইনফান্তিনো অনুষ্ঠানে সবার সামনেই স্বীকার করেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে চমৎকার সম্পর্ক, আমি সত্যিই ভাগ্যবান...তাকে আমি সত্যিই কাছের বন্ধু বলে মনে করি। বিশ্বকাপের জন্য আমাদের সব কাজেই তিনি খুব সাহায্য করেছেন।’
ফিফা সম্প্রতি ট্রাম্পের সঙ্গে আরেকটি সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট বিক্রির আংশিক অর্থায়নে পরিচালিত ১০ কোটি ডলারের একটি শিক্ষা প্রকল্পের বোর্ডে ট্রাম্পের মেয়ে ইভাঙ্কাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।