নতুন যাত্রায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ আজ

নতুন যাত্রায় ব্রাজিলের প্রথম ম্যাচ আজ
লক্ষ্য, বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ভুলে নতুন করে দল পুনর্গঠন। সেই পথে ব্রাজিলের প্রথম মঞ্চ অস্ট্রেলিয়া; যেখানে দুবার মুখোমুখি হবে ২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে আগেভাগেই বিদায় নেওয়া দুই দল। দুই ম্যাচের এই প্রীতি সিরিজের প্রথম লড়াই আজ। বাংলাদেশ সময় বিকেল চারটায় টাউন্সভিলে সকারুদের মুখোমুখি হবে সেলেসাওরা। এরপর আগামী মঙ্গলবার ব্রিসবেনে হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ ম্যাচ।
গত জুলাইয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষের পর এটিই দুই দলের প্রথম মাঠে নামা। বিশ্বকাপে শেষ ৩২ থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। অন্যদিকে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ ষোলোর লড়াইয়ে নরওয়ের কাছে হেরে বিদায় নিয়ে হতাশ করে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা ভক্তদের।
বিশ্বকাপের এমন পারফরম্যান্সের পর বড় পরিবর্তনের পথে হেঁটেছেন ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি। অস্ট্রেলিয়া সফর ও আগামী ৩ অক্টোবর কলকাতায় ভারতের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের দল থেকে বাদ পড়েছেন বিশ্বকাপ দলে থাকা বেশির ভাগ ফুটবলারই, জায়গা ধরে রাখতে পেরেছেন মাত্র নয়জন। ২৬ জনের দলে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা খেলোয়াড় আছেন ১০ জন।
তবে নতুনদের পাশাপাশি প্রবীণ তারকাদের ওপরও ভরসা রাখছেন আনচেলত্তি। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, রাফিনিয়া, আর্সেনাল তারকা ব্রুনো গিমারাইস এবং অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার গাব্রিয়েল মাগালাইস ও মার্কিনিওসরা আছেন দলে।
ব্রাজিল কোচ আনচেলত্তি গতকাল শুরুর একাদশই জানিয়ে দিয়েছেন। গোলবার সামলাবেন এক ম্যাচের অভিজ্ঞ উগো সুজা। মাতেউজিনিও, মার্কিনিওস, ভিতর রেইস ও দগলাস সান্তোস খেলবেন রক্ষণভাগে। মধ্য মাঠে দানিলো সান্তোস ও ব্রুনো গিমারাইস। আক্রমণভাগে বার্সায় নতুন মৌসুমে দুর্দান্ত শুরু করা রাফিনিয়ার সঙ্গী এস্তেভাও, এনদ্রিক ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।
দলে নতুনদের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে মিডফিল্ডার গিমারাইস বলেছেন, ‘আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসে। এমন একটি শক্তিশালী ভিত্তি থাকা খুব প্রয়োজন, যাতে কোচ সব সময় নতুনদের সুযোগ দিতে পারেন।’
গিমারাইস প্রতিশ্রুতি দিলেন সুন্দর ফুটবলের, ‘অস্ট্রেলিয়ার প্রতি আমাদের পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে। আশা করি লড়াইটা দারুণ হবে। ইদানীং আমাদের সময় ভালো যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হয় সুন্দর ফুটবল খেলে ম্যাচ জেতাই এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার একমাত্র উপায়।’
অন্যদিকে স্কোয়াডে বড় পরিবর্তন এনেছেন অস্ট্রেলীয় কোচ টনি পপোভিচও। অভিজ্ঞ গোলরক্ষক ও অধিনায়ক ম্যাট রায়ানসহ বিশ্বকাপ স্কোয়াডের মোট ১০ জন খেলোয়াড়কে বাদ দিয়েছেন তিনি।