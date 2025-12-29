মেসি–রোনালদোরা যা পারেননি তাই করে দেখালেন দেম্বেলে
ফুটবলে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের সব পুরস্কারে লম্বা সময় ধরে রাজত্ব করেছেন লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এই দুই মহাতারকা গোধূলিবেলায় প্রবেশ করার পর সাম্প্রতিক সময়ে পুরস্কারগুলোতে নতুন মুখ দেখা যেতে শুরু করেছে।
যেমন এই বছর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারগুলোয় ‘দাপট’ দেখাচ্ছেন উসমান দেম্বেলে। পিএসজির হয়ে প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ট্রেবল জয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ এই পুরস্কারগুলো জিতেছেন দেম্বেলে।
দেম্বেলের অর্জনের তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডসে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার। রোববার রাতে দুবাইয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এই পুরস্কার হাতে পান। গ্লোব সকারের বর্ষসেরা হয়ে পুরস্কার জয়ের একটি কীর্তিতে মেসি–রোনালদোকে ছাড়িয়ে গেছেন দেম্বেলে।
এই ফরাসি তারকাই এখন একমাত্র ফুটবলার, যিনি একই বছরে ব্যালন ডি’অর, ফিফা বর্ষসেরা এবং গ্লোব সকারের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতলেন। ২০১০ সাল থেকে বিশ্ব ফুটবলের সেরা তারকাদের স্বীকৃতি দিয়ে আসছে গ্লোব সকার। এই পুরস্কারের বিজয়ী নির্বাচনপ্রক্রিয়া দুই ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথম ধাপে ফুটবল ভক্তরা মনোনীতদের মধ্য থেকে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেন।
২০২৫ সালে উসমান দেম্বেলের ব্যক্তিগত পুরস্কারসমূহ
ব্যালন ডি’অর
ফিফার বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়
গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস—সেরা পুরুষ খেলোয়াড়
আইএফএফএইচএস ওয়ার্ল্ডস বেস্ট প্লেয়ার
লিগ আঁ বর্ষসেরা ফুটবলার
লিগ আঁ শীর্ষ গোলদাতা
চ্যাম্পিয়নস লিগের বর্ষসেরা ফুটবলার
দ্বিতীয় ধাপে ভক্তদের ভোট ও একটি বিশেষ জুরি দ্বারা চূড়ান্ত বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়। জুরিদের মধ্যে থাকেন সাংবাদিক, এজেন্ট, কোচ ও সাবেক খেলোয়াড়রা। মেসি আটবার, রোনালদো পাঁচবার ব্যালন ডি’অর জিতেছেন। দুজনে ফিফা বর্ষসেরাও হয়েছে তিনবার করে (যখন ব্যালন ডি’অর ও ফিফা পুরস্কার আলাদা)। কিন্তু কোনোবারই গ্লোব সকারসহ তিনটি পুরস্কার একই বছরে পাননি তাঁরা।
২০২৫ সালে পিএসজির হয়ে লিগ আঁ, ফ্রেঞ্চ কাপ আর চ্যাম্পিয়নস লিগসহ মোট ছয়টি শিরোপা জিতেছেন দেম্বেলে! দলীয় অর্জনের পথে তাঁর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ছিল বড় ভূমিকা। সব মিলিয়ে মৌসুমে করেছেন ৩৫ গোল, সহায়তা করেছেন ১৬ গোলে। যা দেম্বেলের হাতে তুলে দিয়েছে বর্ষসেরার পুরস্কার। ট্রফি উঁচিয়ে ধরার পথে দেম্বেলে পেছনে ফেলেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে, রাফিনিয়া, ভিতিনিয়া এবং লামিন ইয়ামালকে।
পুরস্কার জয়ের প্রতিক্রিয়ায় দেম্বেলে বলেছেন, ‘যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন, সবার আগে আমি তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। পাশাপাশি ধন্যবাদ দিতে চাই পিএসজি সতীর্থদের, স্টাফদের এবং চেয়ারম্যানকে। স্পোর্টিং ডিরেক্টর লুইস ক্যাম্পোস ও কোচ লুইস এনরিকেও ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি যে এসব ব্যক্তিগত পুরস্কার জিতেছি। যদিও আমি সব সময় বলি, দলই সবার আগে।’
২০২৫ সালের গ্লোব সকার অ্যাওয়ার্ডস – বিজয়ীদের তালিকা
বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়: উসমান দেম্বেলে (পিএসজি)
বর্ষসেরা মহিলা খেলোয়াড়: আইতানা বোনমাতি (বার্সেলোনা)
বর্ষসেরা পুরুষ ক্লাব: পিএসজি
বর্ষসেরা মহিলা ক্লাব: বার্সেলোনা
বর্ষসেরা কোচ: লুইস এনরিকে (পিএসজি)
বর্ষসেরা মিডফিল্ডার: ভিতিনিয়া (পিএসজি)
বর্ষসেরা ফরোয়ার্ড: লামিন ইয়ামাল (বার্সেলোনা)
উদীয়মান খেলোয়াড়: দেজিরে দুয়ে (পিএসজি)
বর্ষসেরা এজেন্ট: হোর্হে মেন্দেস
বর্ষসেরা স্পোর্টিং ডিরেক্টর: লুইস ক্যাম্পোস (পিএসজি)
বর্ষসেরা স্পোর্টস প্রেসিডেন্ট: নাসের আল-খেলাইফি (পিএসজি)
মধ্যপ্রাচ্যের সেরা খেলোয়াড়: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (আল-নাসর)
বর্ষসেরা কনটেন্ট ক্রিয়েটর: বিলাল হালাল
বর্ষসেরা একাডেমি: রাইট টু ড্রিম
লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড: হিদেতোশি নাকাতা ও আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা
বর্ষসেরা ব্র্যান্ডিং: লস এঞ্জেলেস ফুটবল ক্লাব
বর্ষসেরা মেন্টাল কোচ: নিকোলেটা রোমানাজি
বর্ষসেরা জাতীয় দল: পর্তুগাল
বর্ষসেরা স্পোর্টিং কামব্যাক: পল পগবা