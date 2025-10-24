মোরছালিন ও দিয়াবাতের জোড়া গোল, আবাহনীর দুর্দান্ত শুরু

ফেডারেশন কাপ
মোরছালিন ও দিয়াবাতের জোড়া গোল, আবাহনীর দুর্দান্ত শুরু
রহমতগঞ্জের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র আর ব্রাদার্সের কাছে হার দিয়ে শুরু হয়েছিল আবাহনী লিমিটেডের নতুন মৌসুম। বাংলাদেশ ফুটবল লিগে শুরুতেই সেই ধাক্কায় মানসিকভাবে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল আবাহনী।
তবে সেই ধাক্কা সামলে আজ ফেডারেশন কাপের মঞ্চে আকাশি-নীলেরা ফিরেছে দাপটের সঙ্গে। ফকিরেরপুল ইয়ংমেনসকে ৪-২ গোলে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করেছে মারুফুল হকের দল।
বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় অনুষ্ঠিত ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি। বাফুফের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সুলেমান দিয়াবাতে ও শেখ মোরছালিন করেন জোড়া গোল। মালির স্ট্রাইকার দিয়াবাতে করেন দলের প্রথম ও তৃতীয় গোল, দুটিই পেনাল্টিতে।
দ্বিতীয় ও চতুর্থ গোল মোরছালিনের। আবাহনীর জার্সিতে তৃতীয় ম্যাচে এসে গোল পেলেন তরুণ মিডফিল্ডার মোরছালিন। ৩৩ মিনিটেই ৩-০ হয়ে যাওয়ার পর ৩-১ করেন ফকিরেরপুলের শান্ত টুডু। আবাহনী ৪-১ করার পর ৪-২ হয়েছে ফকিরেরপুলের মোহাম্মদ রিয়াদের গোলে।
আজ ফেডারেশন কাপের অন্য ম্যাচে কুমিল্লায় গোলশূন্য ড্র করেছে ব্রাদার্স-রহমতগঞ্জ।
ফেডারেশন কাপ শুরু হয়েছিল গত ২৩ সেপ্টেম্বর। প্রথম দিনে ঘানার স্ট্রাইকার স্যামুয়েল বোয়াটেংয়ের হ্যাটট্রিকে মোহামেডান ৩-২ গোলে হারায় পুলিশ এফসিকে। ফর্টিস এফসির সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস ড্র করে ১-১ গোলে। এক মাস পর আজ হয়েছে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা। আবার ৩৯ দিনের বিরতি শেষে ২ ডিসেম্বর হবে তৃতীয় রাউন্ডের খেলা।