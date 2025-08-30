ফেলিক্সের হ্যাটট্রিক, রোনালদোর ৯৪০
সৌদি সুপার কাপের ফাইনালে হারের যন্ত্রণা ভুলতে দারুণভাবে লিগ শুরুর বিকল্প ছিল না ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর আল নাসরের। গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তেমন শুরুই পেয়েছে দলটি।
আল তাউওনের মাঠে স্বাগতিকদের বিপক্ষে আল নাসরের জয় ৫–০ গোলের বিশাল ব্যবধানে। লিগে অভিষেকে হ্যাটট্রিক করেন চেলসি থেকে গত মাসে আল নাসরে যোগ দেওয়া পর্তুগিজ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হোয়াও ফেলিক্স। পেনাল্টি থেকে গোল পেয়েছেন রোনালদোও। অন্য গোলটি কিংসলে কোমানের।
এই ম্যাচে গোল করে অনন্য এক কীর্তি গড়েন রোনালদো। ইতিহাসের প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা ২৪ মৌসুমে গোল করলেন ‘সিআর সেভেন।’ রোনালদোর মোট গোলসংখ্যা এখন ৯৪০। অর্থাৎ এক হাজার গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে রোনালদোর প্রয়োজন আর ৬০ গোল।
বয়স ৪০ পেরোনোর পর এ নিয়ে ৪০ গোলে অবদান রাখলেন রোনালদো। এই ম্যাচ শেষে প্রথম ধাপ পেরোনোর বার্তা দিয়ে একাধিক ছবিও পোস্ট করেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুযায়ী পেনাল্টি থেকে এ নিয়ে তাঁর গোলসংখ্যা ১৭৬।
রোনালদোর মাইলফলকের রাতটা অবশ্য বিশেষভাবে নিজের করে নিয়েছেন ফেলিক্স। খেলার শুরুতেই মাত্র সাত মিনিটে গোল করে এগিয়ে দেন আল নাসরকে। এরপর ৬৭ ও ৮৭ মিনিটে দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোল করে তুলে নেন হ্যাটট্রিক। এর মাঝে এক মিনিটের ব্যবধানে গোল করেন রোনালদো ও আল নাসরের আরেক নতুন খেলোয়াড় কোমান।
আন্তর্জাতিক বিরতি শেষে সৌদি লিগে আল নাসর পরের ম্যাচ খেলবে ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে। সেই ম্যাচে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ আল খোলুদ।
আন্তর্জাতিক বিরতিতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। ৬ সেপ্টেম্বর শনিবার প্রথম ম্যাচে রোনালদোদের প্রতিপক্ষ আর্মেনিয়া। আর ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্তুগাল খেলবে হাঙ্গেরির বিপক্ষে।