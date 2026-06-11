ফুটবল

ব্রাজিল ম্যাচের আগে চোটের কবলে মরক্কো

খেলা ডেস্ক
মরক্কো ফুটবল দলএএফপি

বিশ্বকাপের মহোৎসব শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে বড় ধাক্কা খেল মরক্কো। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের বিপক্ষে হাইভোল্টেজ ম্যাচের তিন দিন আগে চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে গেছেন ডিফেন্ডার নায়েফে আগুয়ের্দ ও ফরোয়ার্ড আবদে এজ্জালজুলি।

টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী, একদম শেষ মুহূর্তে বাধ্য হয়ে এই দুজনকে ছাড়াই চূড়ান্ত ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন কোচ মোহামেদ ওয়াহবি।

কাতার বিশ্বকাপে মরক্কোর রক্ষণভাগের অন্যতম সেনানী ছিলেন আগুয়ের্দ। গত মার্চ মাস থেকেই তিনি কুঁচকির চোটে ভুগছিলেন। শেষ পর্যন্ত ফিটনেস টেস্টে উতরে যেতে না পারায় তাঁর জায়গায় দলে ডাক পেয়েছেন ৩৪ বছর বয়সী অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার মারওয়ানে সাদানে।

অন্যদিকে রিয়াল বেটিসের আক্রমণভাগের অন্যতম সেরা ফরোয়ার্ড এজ্জালজুলি নরওয়ের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে পায়ের পেশিতে চোট পান। তাঁকেও বিশ্বকাপ-স্বপ্ন বিসর্জন দিতে হচ্ছে। তাঁর বিকল্প হিসেবে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে উইঙ্গার আমিনে সাবাইকে।

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১৪ জুন নিজেদের প্রথম ম্যাচে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে মরক্কো। তার আগে রক্ষণ ও আক্রমণের এই দুই নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়কে হারানো মরক্কোর জন্য বড় ধাক্কাই। তবে নুসাইর মাজরাউই ও আনাস সালাহ-এদিনের মতো বাকি চোটাক্রান্ত খেলোয়াড়েরা সময়মতো ফিট হয়ে ওঠায় কিছুটা স্বস্তিও পাচ্ছে আফ্রিকার দেশটি।

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