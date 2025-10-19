মেসি করলেন হ্যাটট্রিক, বড় জয়ে মৌসুম শেষ মায়ামির

মেসি করলেন হ্যাটট্রিক, বড় জয়ে মৌসুম শেষ মায়ামির
মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) নিয়মিত মৌসুমের শেষ দিনে হ্যাটট্রিক করেছেন লিওনেল মেসি। আজ জিওডিস পার্কে ন্যাশভিলের বিপক্ষে ৩ গোল ও এক অ্যাসিস্ট করেছেন আর্জেন্টাইন তারকা। মেসির এমন নৈপুণ্যের ম্যাচে ন্যাশভিলকে ৫-২ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মায়ামি।
হ্যাটট্রিকের মাধ্যমে মেসি ২০২৫ এমএলএস গোল্ডেন বুট পুরস্কারও নিশ্চিত করেছেন। ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের লিগটিতে যোগ দেওয়ার পর এবারই প্রথম সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার উঠছে তাঁর হাতে। ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করেছেন মেসি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এলএএফসির ডেনিস বুয়াঙ্গা গোল ২৪টি।
২০২৪ এমএলএসের নিয়মিত মৌসুমের শেষ দিনে নিউ ইংল্যান্ড রেভ্যুলুশনের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন মেসি। আরেকটি মৌসুমের শেষ দিনে এবারের হ্যাটট্রিকের শুরুটা হয়েছে ৩৫তম মিনিটে। জর্দি আলবার কাছ থেকে বল পেয়ে ন্যাশভিলের কয়েকজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বক্সের মুখ থেকে নিচু শটে বল জালে পাঠান তিনি।
এর আট মিনিট পরই ন্যাশভিলকে সমতা এনে দেন স্যাম সারিজ। এমনকি প্রথমার্ধের যোগ করা ষষ্ঠ মিনিটে জ্যাকবল শাফেলবার্গ ন্যাশভিলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়েও দেন।
বিরতির পর ৬৩তম মিনিটে মেসি পেনাল্টি থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা আনেন।
এরপর ৬৭ মিনিটে মায়ামির পক্ষে ব্যবধান ৩-২ করেন বাল্টাসার রদ্রিগেজ। ৮১তম মিনিটে আসে মেসির হ্যাটট্রিকের মুহূর্ত। বাঁ পায়ের শটে বক্সের মাঝ থেকে বল জালে পাঠিয়ে এমএলএসে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি।
ম্যাচের যোগ করা সময়ে তালেসকো সেগোভিয়ার গোলে মায়ামি ব্যবধান ৫-২-এ উন্নীত করে। এই গোলে অ্যাসিস্ট করেন মেসি। সব মিলিয়ে মৌসুমে ২৯ গোলের সঙ্গে মেসির অ্যাসিস্ট সংখ্যা ১৯টি। এমএলএসের এক মৌসুমে মোট ৪৮ গোলে অবদান রেখে মেসি এখন দ্বিতীয়। ৪৯ গোলে অবদান নিয়ে শীর্ষে কার্লোস ভেলা।
এ দিকে মেসির হ্যাটট্রিকে বড় জয়ের ম্যাচে ইস্টার্ন কনফারেন্সে পয়েন্ট তালিকায় তিনে থেকে নিয়মিত মৌসুম শেষ করে মায়ামি। ৩৪ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট দলটির। সমান পয়েন্ট দুইয়ে থাকা সিনসিনাটিরও। ৬৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া। নিয়মিত মৌসুমে তৃতীয় হওয়ায় এমএলএস প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে ঘরের মাঠে আবার ন্যাশভিলের মুখোমুখি হবে মায়ামি।