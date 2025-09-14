পেনাল্টিতে গোল মিস মেসির, মায়ামির বড় হার

মেজর লিগ সকার
পেনাল্টিতে গোল মিস মেসির, মায়ামির বড় হার
হঠাৎই যেন ব্যর্থতার বৃত্তে ঢুকে পড়েছে লিওনেল মেসির ইন্টার মায়ামি। লিগস কাপের ফাইনালে সিয়াটল সাউন্ডার্সের কাছে শিরোপা হারানোর পর আজ আবার হেরেছে দলটি। এবার মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে শার্লটের কাছে মায়ামির হার ৩–০ গোলের বড় ব্যবধানে।
আগের ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও নিষ্প্রভ ছিলেন মেসি। এমনকি মিস করেছেন পেনাল্টিও। মূলত মেসির পেনাল্টি মিসের পরই একের পর এক গোল হজম করেছে মায়ামি। শার্লটের জয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন ইদান টোকলোমাতি। এটি টোকলোমাতির ক্যারিয়ারে প্রথম হ্যাটট্রিক।
শার্লটের ব্যাংক অব আমেরিকা স্টেডিয়ামে আজ রোববার ভোরে শুরু থেকে মায়ামির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলেছে শার্লট। তবে ৩০ মিনিটে মায়ামিই প্রথম ভালো সুযোগ পায় এগিয়ে যাওয়ার। বক্সের ভেতরে শট নিতে যাওয়া মেসিকে ফাউল করে মায়ামিকে পেনাল্টি উপহার দেন শার্লট ডিফেন্ডার দিবরিল দেয়ান। তবে পেনাল্টির সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি মেসি।
তাঁর নেওয়া পানেনকা শট জায়গায় দাঁড়িয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে রুখে দেন শার্লট গোলরক্ষক ক্রিস্তিয়ান খালিনা। আজকের আগে ইন্টার মায়ামিই ছিল এমএলএসের একমাত্র দল, যারা ২৫ ম্যাচ খেলার পরও কোনো পেনাল্টি পায়নি। অবশেষে আজ সুযোগটা সামনে এলেও মেসি সেটি কাজে লাগাতে পারেননি।
মেসির এ মিসের পরই শুরু হয় ইন্টার মায়ামির বিপর্যয়–পর্ব। ৩৪ মিনিটে দলীয় আক্রমণ থেকে শার্লটকে প্রথম গোল এনে দেন টোকলোমাতি। এ গোল নিয়েই বিরতিতে যায় দুই দল। বিরতির পর চার মিনিটে ব্যবধান ২–০ করেন সেই টোকলোমাতি।
এবারও দলীয় সমন্বয়ে গড়া আক্রমণ থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্য ভেদ করেন ২১ বছর বয়সী এই ইসরায়েলি ফরোয়ার্ড। দুই গোলে পিছিয়ে পড়া মায়ামি এরপর চেষ্টা করেও আর সমতায় ফিরতে পারেনি। উল্টো ম্যাচের ৮৪ মিনিটে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করে মায়ামির বড় হার নিশ্চিত করেন টোকলোমাতি।
মায়ামির বিপক্ষে এ জয় এমএলএসে শার্লটের রেকর্ড টানা নবম। এর আগে টানা ৮ জয় নিয়ে যৌথভাবে শীর্ষে ছিল শার্লট ও সিয়াটল সাউন্ডার্স। তবে এবার সিয়াটলকে পেছনে ফেলে এককভাবে শীর্ষে উঠল শার্লট। এ হারের পর পয়েন্ট টেবিলের ৮ নম্বরে নেমে গেল মায়ামি। ২৬ ম্যাচে মায়ামির পয়েন্ট ৪৬। অন্যদিকে তিনে থাকা শার্লটের পয়েন্ট ৩০ ম্যাচে ৫৩।
শালর্টের বিপক্ষে বড় হারের পর মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো বলেছেন, ‘স্পষ্টতই এটা আমাদের সেরা রাতগুলোর একটি ছিল না। ওরা আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধাক্কা দিয়েছে। আমরা সেখান থেকে আর উঠে দাঁড়াতে পারিনি।’
এ সময় পেনাল্টি মিস করা মেসিকে নিয়েও কথা বলেছেন মাচেরানো, ‘যদি কেউ একজন মৌসুমজুড়ে আমাদের সাহায্য করে থাকে, তবে সেটা লিও (মেসি)। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজ সুযোগটা কাজে লাগেনি।’