ফুটবল

মেপল, জায়ু ও ক্লাচ—২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের তিন মাসকট

খেলা ডেস্ক
২০২৬ বিশ্বকাপের তিন মাসকটফিফা ওয়েবসাইট

২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের তিনটি মাসকট উন্মোচন করেছে ফিফা। গত বৃহস্পতিবার ফিফার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তিনটি মাসকট যৌথভাবে আয়োজক তিন দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। তিনটি মাসকট হলো ‘ক্লাচ’ নামের টাক ঈগল, ‘মেপল’ নামের মুজ আর মেক্সিকোর জঙ্গল থেকে আসা ‘জায়ু’ নামের জাগুয়ার। আগামী বছর জুন-জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় আয়োজন করা হবে ফুটবল বিশ্বকাপ।

ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনো গত বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে বলেন, ‘মেপল, জায়ু ও ক্লাচ—আনন্দ, উদ্যম আর একতার প্রতীক। ঠিক যেমন বিশ্বকাপ নিজেই।’ ফিফার ভাষ্য, তিনটি মাসকটই তাদের নিজ নিজ দেশের সংস্কৃতি বহন করছে।

মাসকট প্রকাশের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘কানাডার প্রতিনিধি মেপল মুজ (হরিণবিশেষ)। সে কানাডার সব প্রদেশ ও অঞ্চল ঘুরে মানুষের সঙ্গে মিশে দেশটির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি তুলে ধরছে।’

জায়ুকে নিয়ে একই সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জায়ুর জন্ম মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চলের জঙ্গলে। নাচ, খাবার আর ঐতিহ্যের মাধ্যমে ম্যাক্সিকান সংস্কৃতি ধারণ করছে সে। সীমানা পেরিয়ে আবেগ দিয়ে মানুষকে এক করছে জায়ু। শুধু খেলোয়াড় নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আর সংযোগের প্রতীকও সে।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি ক্লাচ ঈগলকে নিয়ে বলা হয়, দেশজুড়ে উড়ে বেড়িয়ে ‘প্রতিটি সংস্কৃতি, খেলা আর মুহূর্তকে কৌতূহল আর আশাবাদ দিয়ে গ্রহণ করছে সে।’

এই তিন মাসকট আবার ফুটবলারও। মেপল গোলকিপার, জায়ু স্ট্রাইকার এবং মাঝমাঠে সবকিছু গুছিয়ে রাখে ক্লাচ, অর্থাৎ মিডফিল্ডার। ফিফার মতে, এই মাসকটগুলো একসঙ্গে ‘একতা, বৈচিত্র্য আর ফুটবল নিয়ে ছড়িয়ে পড়া আবেগের প্রতীক।’

আগামী বছর বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ হবে ১১ জুন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজতেকায়। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই, নিউইয়র্কের কাছাকাছি নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকবে ‘হাফটাইম শো’।

৩২ দলের ফরম্যাট থেকে বের হয়ে এবারই প্রথম বিশ্বকাপে ৪৮টি দল অংশ নেবে। মোট ১০৪টি ম্যাচ হবে এবার।

