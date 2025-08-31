৪৭তম ট্রফির সামনে মেসি, মাঠে নামার আগেই ভাঙল আরেকটি রেকর্ড
লিওনেল মেসির হাত ধরে নিজেদের ইতিহাসে প্রথম দুটি ট্রফি জিতেছিল ইন্টার মায়ামি। এবার তৃতীয় ট্রফি জয়ের জন্যও দলটি তাকিয়ে আছে সেই মেসির দিকেই। আগামীকাল সকাল ছয়টায় সিয়াটল সাউন্ডার্সকে হারাতে পারলেই লিগস কাপের দ্বিতীয় ট্রফি ঘরে তুলবে মায়ামি। আর এই শিরোপা সমৃদ্ধ করবে মেসির বর্ণিল ট্রফি ক্যাবিনেটকেও।
৪৬ ট্রফি জিতে আগেই সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন মেসি। ৪১ ট্রফি জেতা দানি আলভেজ ফুটবল ছেড়েছেন আরও আগে। ফলে এ মুহূর্তে শিরোপা জেতায় মেসির ধারেকাছেও নেই অন্য কেউ। এখন আগামীকাল মায়ামি যদি জিততে পারে, তবে মেসি মূলত ছাড়িয়ে যাবেন নিজেকেই।
নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ এই ফাইনালের আগে মেসি পুরোপুরি প্রস্তুত বলে মন্তব্য করেছেন মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানোও। তিনি বলেছেন, ‘মেসি ভালো আছে। কিছু ম্যাচ মিস করার পরও অরল্যান্ডোর বিপক্ষে সে পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। আমি তাকে নিয়ে এবং যেভাবে সে ম্যাচটা শেষ করেছিল, তা নিয়ে আনন্দিত।’
এর মধ্যে মেসিকে নিয়ে কথা বলেছেন তাঁর সতীর্থ ও বন্ধু রদ্রিগো দি পল। শিরোপা জেতার জন্য মেসি উজ্জীবিত উল্লেখ করে দি পল বলেছেন, ‘আমরা সবাই জানি, জেতার ব্যাপারে তার মানসিকতা কেমন। এটা তরুণদের জন্য, পুরো দলের জন্যই বিশাল প্রেরণা। জয় আলাদা শক্তি জোগায়, এটা এমন কিছু, যা আপনি সব সময়ই প্রত্যাশা করেন। আগামীকালের দিনটিও আমাদের সবার জন্য দারুণ আনন্দ বয়ে আনতে পারে।’
এদিকে সাউন্ডার্স ঘোষণা করেছে যে রোববারের লিগস কাপ ফাইনালের জন্য ইতিমধ্যেই ৬০ হাজারের বেশি টিকিট বিক্রি হয়েছে, যা প্রতিযোগিতার এক ম্যাচে সর্বোচ্চ দর্শক উপস্থিতির রেকর্ডের চেয়েও ১০ হাজার বেশি।
এখন দর্শকদের এ উচ্ছ্বাসের জবাব দিয়ে মেসি আরেকবার ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারেন কি না, সেটাই দেখার অপেক্ষা।