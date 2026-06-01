ফুটবল

ফিফা বিশ্বকাপে নতুন নিয়ম: বাড়ছে ভিএআর কর্তৃত্ব

২০২৬ বিশ্বকাপ থেকে কয়েকটি নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। ছবিটি ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালেরছবিটি ২০২২ বিশ্বকাপ ফাইনালের

আসন্ন বিশ্বকাপে রেফারিং ব্যবস্থায় ফিফা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে। ভিএআরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এখন কর্নার বা ফ্রি-কিকের আগে বক্সে হওয়া ফাউলের কারণে গোল বাতিলের সুপারিশ করতে পারবে। ভুলবশত দেওয়া দ্বিতীয় হলুদ কার্ডও পর্যালোচনা করা যাবে। খেলোয়াড়দের আচরণেও কড়াকড়ি আনা হয়েছে; মুখ ঢেকে কথা বললে লাল কার্ড দেখানো হতে পারে। চোটের অজুহাতে মাঠের বাইরে গিয়ে দলীয় আলোচনা বন্ধ করা হবে। ফিফার রেফারি কমিটির চেয়ারম্যান পিয়েরলুইজি কলিনা এসব সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ফুটবল থেকে আরও পড়ুন