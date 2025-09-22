ইংল্যান্ডে ১৬২ দলের মধ্যে সবার শেষে গোল করল মার্তিনেজের অ্যাস্টন ভিলা
ইংলিশ ফুটবলের শীর্ষ সাত স্তরে (প্রিমিয়ার লিগ থেকে ন্যাশনাল লিগ নর্থ ও সাউথ) সব মিলিয়ে খেলে ১৬২টি দল। গতকাল রাত পর্যন্ত এই সাত স্তরে চলতি মৌসুমে একমাত্র গোলহীন দল ছিল অ্যাস্টন ভিলা।
টানা চার ম্যাচে গোল–জয়হীন থাকার অস্বস্তি নিয়েই সান্ডারল্যান্ডের মাঠে অতিথি হয়েছিল তারা। শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ৬৭ মিনিটে গোল করে অ্যাস্টন ভিলাকে ঐতিহাসিক গোলখরার অস্বস্তি থেকে মুক্তি দেন ম্যাটি ক্যাশ।
এর আগে টানা প্রথম তিন লিগ ম্যাচে গোল করতে না পেরে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ইতিহাসে নাম লেখায় ভিলা। ক্লাবের ইতিহাসে দ্বিতীয়বারের মতো লিগের প্রথম তিন ম্যাচে গোলশূন্য থাকে তারা। চতুর্থ ম্যাচেও গোল না পেয়ে রেকর্ডটা আরও ‘সমৃদ্ধ’ করে—ক্লাব ইতিহাসে প্রথমবার টানা চার লিগ ম্যাচে গোলশূন্য থেকে মাঠ ছাড়ে উনাই এমেরির দল।
গতকাল রাতেও একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, রেকর্ডটা পাঁচ ম্যাচ পর্যন্ত গড়াবে। কিন্তু ক্যাশ সেই লজ্জায় দলকে পড়তে দিলেন না। এ মৌসুমে ৪২৭ মিনিট পর দলের হয়ে প্রথম গোল এনে দেন এই পোলিশ রাইটব্যাক। এর আগে শুধু ক্রিস্টাল প্যালেস ২০১৭–১৮ মৌসুমে (৬৪১ মিনিট) এবং নিউক্যাসল ২০০৫–০৬ মৌসুমে (৪৩৮ মিনিট) মৌসুমের প্রথম গোলের জন্য এর চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করেছিল।
তবে গোলখরার অস্বস্তি কাটলেও জয়খরা কাটেনি অ্যাস্টন ভিলার। এগিয়ে গিয়েও লিড ধরে রাখতে পারেনি তারা। ৭৫ মিনিটে উইলসন ইসিডরের গোলে সমতা ফেরায় ১০ জনের সান্ডারল্যান্ড।
শেষ পর্যন্ত ১–১ সমতায়ই শেষ হয় ম্যাচ। এতে টানা পাঁচ ম্যাচ জয়হীন রইল ভিলা—বার্মিংহামের ক্লাবটির জন্য সর্বশেষ ৫৫ বছরের মধ্যে এমন ঘটনা প্রথম। লিগে খেলা ৫ ম্যাচের ২টিতে তারা হেরেছে, ৩টিতে ড্র।
দলের এমন পারফরম্যান্স নিয়ে ভিলা কোচ উনাই এমেরি বলেছেন, ‘আমরা হতাশ ও বিরক্ত। ফলাফলের কারণে নয়। বরং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কীভাবে খেলেছি! আমাদের চেষ্টা করতে হবে আত্মপরিচয় পুনরুদ্ধার করার এবং যেভাবে আমরা খেলতে চাই সেভাবে খেলার। আমার হতাশা মূলত এখানেই। আমাকে খেলোয়াড়দের সঙ্গে বসে সবকিছু বিচার–বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে। পাশাপাশি তাদের কাছে আমার চাহিদা অনেক বেশি থাকবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিছুটা হলেও আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার।’