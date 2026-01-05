আমোরিমকে ছাঁটাই করল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড
ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড আর রুবেন আমোরিমের ‘সংসার’ শেষ পর্যন্ত টিকল না। মাত্র ১৪ মাসেই শেষ হলো পর্তুগিজ এই কোচের ওল্ড ট্রাফোর্ড অধ্যায়। বরখাস্ত করা হয়েছে তাকে। বুধবার বার্নলির বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ডাগআউটে আমোরিমের জায়গায় দেখা যাবে ক্লাবের ঘরের ছেলে ড্যারেন ফ্লেচারকে।
আমোরিমের বিদায়ের ঘণ্টা আসলে বেজেছিল গত শুক্রবারেই। ক্লাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তাঁর বনিবনা যে হচ্ছে না, সেটা আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। বিশেষ করে দলবদলের বাজারে ক্লাব তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন দিচ্ছে না—এ নিয়ে একটা ক্ষোভ কাজ করছিল তাঁর মনে।
গত রোববার লিডস ইউনাইটেডের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করার পর সেই ক্ষোভ আর চেপে রাখতে পারেননি আমোরিম। সরাসরিই বলে বসেন, তিনি স্রেফ মাঠের ‘কোচ’ হয়ে থাকতে চান না, বরং পূর্ণ ক্ষমতার ‘ম্যানেজার’ হিসেবে কাজ করতে চান। ১৮ মাস পর চুক্তির মেয়াদ শেষে যে তিনি ক্লাব ছাড়তে প্রস্তুত, সে ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছিলেন।
কিন্তু ক্লাব কর্তৃপক্ষ সেই ১৮ মাস পর্যন্ত অপেক্ষার ধার ধারল না। ২৪ ঘণ্টা পার হওয়ার আগেই জানিয়ে দিল, আমোরিমের সঙ্গে তাদের পথচলা শেষ। লিগ টেবিলের ষষ্ঠ স্থানে থাকা দলটিকে নিয়ে সামনের দিকে তাকাতে চায় তারা। ক্লাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, প্রিমিয়ার লিগে সম্মানজনক অবস্থানে থেকে মৌসুম শেষ করতেই এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে তাদের। ক্লাবের কর্মকর্তাদের মতে, আমোরিমের অধীনে দলের খেলায় দৃশ্যমান কোনো বিবর্তন বা অগ্রগতি নজরে আসেনি।
পরিসংখ্যানের পাতায়ও আমোরিম-অধ্যায়টা বেশ ম্লান। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দায়িত্ব নেওয়ার পর ৬৩টি ম্যাচে মাত্র ২৫টিতে জয়ের মুখ দেখেছে তাঁর দল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ইতিহাসে ২০১৪ সালে ডেভিড ময়েসের পর স্থায়ী কোচ হিসেবে আমোরিমই সবচেয়ে কম সময় (১৪ মাস) টিকলেন।
এখন আপাতত ‘ত্রাণকর্তা’ হিসেবে হাল ধরছেন ড্যারেন ফ্লেচার। ৪১ বছর বয়সী সাবেক এই স্কটিশ মিডফিল্ডার বর্তমানে ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৮ দলের প্রধান কোচ। খেলোয়াড় হিসেবে রেড ডেভিলদের হয়ে পাঁচটি লিগ শিরোপা আর চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার অভিজ্ঞতা থাকলেও, মূল দলের কোচ হিসেবে এটাই হবে তাঁর প্রথম পরীক্ষা।