ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বিরোধের খবর সংবাদমাধ্যমের বানানো, বলেছেন এমবাপ্পে

ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বিরোধের খবর সংবাদমাধ্যমের বানানো, বলেছেন এমবাপ্পে
২০২৪ সালের গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। ফরাসি এই তারকা রিয়ালে আসার পর থেকেই আলোচনার কেন্দ্রে ছিল তাঁর সঙ্গে ভিনিসিয়ুসের সম্ভাব্য সম্পর্কের বিষয়টি। পিএসজিতে নেইমারের মতো শীর্ষ তারকার সঙ্গে এমবাপ্পের সম্পর্ক ভালো ছিল না।
একাধিকবার নিজেদের মধ্যে ঝামেলার কারণে সংবাদের শিরোনামও হয়েছেন নেইমার ও এমবাপ্পে। তেমন কিছু রিয়ালে ভিনিসিয়ুস-এমবাপ্পের মধ্য হয় কি না, সেদিকেও চোখ ছিল অনেকের। এরই মধ্যে সংবাদমাধ্যমে দুজনের বিরোধের খবরও আসে। তবে ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সম্পর্কের পুরোটাই সংবাদমাধ্যমের বানানো বলে মন্তব্য করেছেন এমবাপ্পে। তাঁর ভাষায়, এক দলে দুই তারকা খেলোয়াড় থাকলে সংবাদমাধ্যমের বিক্রি বাড়ে।
রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক খেলোয়াড় ও কোচ হোর্হে ভালদানোর সঙ্গে ‘মুভিস্টার প্লাস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে এমবাপ্পে বলেছেন, ‘এক দলে দুই জনপ্রিয় খেলোয়াড় থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সেটা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়, খবরও হয়। আমার ও ভিনিসিয়ুসের সম্পর্ক খুব ভালো। এ বছর আমরা একে অপরকে আরও ভালোভাবে চিনেছি। সে দারুণ খেলোয়াড়, মানুষ হিসেবেও খুব ভালো।’
রিয়ালে দুজন একই লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামেন বলে জানিয়েছেন এমবাপ্পে, ‘মানুষ আমাদের নিয়ে অনেক কথা বলে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য একটাই, রিয়াল মাদ্রিদকে শিরোপা জেতাতে সাহায্য করা। আমি মনে করি, শিরোপা জিততে আমাদের দুজনেরই সেরা ফর্মে থাকতে হবে এবং পুরো দলকে সাহায্য করতে হবে।’
২০২৫-২৬ মৌসুমের শুরু থেকেই দুর্দান্ত ছন্দে এমবাপ্পে-ভিনি জুটি। প্রতিপক্ষের রক্ষণভাগে রীতিমতো ত্রাস ছড়াচ্ছেন তাঁরা। এমবাপ্পে প্রথম ১০ ম্যাচে করেছেন ১৪ গোল, এর মধ্যে শুধু একটি ম্যাচেই গোল পাননি। ভিনিসিয়ুস লিগে করেছেন ৫ গোল ও ৪টি গোলে সহায়তা। দুজন মিলে এ পর্যন্ত ২৫টি গোলে অবদান রেখেছেন। লিগে ৮ ম্যাচের মধ্যে ৩টিতে দুই তারকাই গোল করেছেন। গত মৌসুমের তুলনায় এটা বেশ বড় উন্নতি। গতবার ২৬ ম্যাচ একসঙ্গে খেলে মাত্র ৪টিতে গোল করেন দুই তারকা।